Quer afastar inveja da sua vida amorosa? aprenda três rituais para proteção

A inveja pode agir de forma silenciosa, afetando a harmonia dos relacionamentos e minando a conexão entre os casais. Por isso, proteger a energia da vida a dois — ou mesmo fortalecer o campo pessoal de cada um — é essencial para manter o amor, a prosperidade e o bem-estar. Conhecida por seu poder de atração e proteção, a canela é uma erva poderosa quando o assunto é espiritualidade.

Pensando nisso, selecionamos três rituais simples, porém eficazes, com canela para afastar a inveja da sua vida amorosa. Confira a seguir:

1. Banho energético com canela e rosa amarela:

Este ritual é ideal para afastar energias negativas e trazer leveza à vida amorosa.

Você vai precisar de:

2 litros de água

2 paus de canela

Pétalas de uma rosa amarela

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Como fazer:

Leve a água ao fogo com a canela em pau. Quando ferver, desligue e deixe esfriar até atingir uma temperatura agradável. Enquanto isso, macere as pétalas da rosa amarela com as mãos e adicione-as à infusão, junto com o açúcar mascavo. Misture bem e coe o líquido.

Após o banho higiênico habitual, despeje o preparado do pescoço para baixo. Não é necessário enxaguar. Apenas sinta a energia se renovar.

2. Ritual com vela, mel e canela para fortalecer o amor:

Este ritual é indicado para intensificar o vínculo entre casais e afastar a inveja do relacionamento.

Materiais necessários:

2 velas vermelhas

2 xícaras de leite

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de chá de canela em pó

Pétalas de 2 rosas vermelhas

2 pedras hematita magnética

Passo a passo:

Acenda as velas e despeje o leite em uma taça grande. Acrescente o mel, a canela e misture bem. Adicione as pétalas de rosa à mistura.

Com as duas hematitas nas mãos, recite o seguinte: “Pelo poder do Amor, eu peço a São Valentim que mantenha sempre comigo quem tanto amo e desejo. Que o seu amor por mim, que selo com este beijo, seja suave como o leite, doce como o mel, perfumado como as rosas, ardente como a vela e intenso como a canela.”

Guarde as pedras em um local especial. Os restos do ritual devem ser descartados em um jardim florido.

3. Banho de canela em pó com açúcar para proteção amorosa

Este banho ajuda a atrair amor, proteger o relacionamento e afastar olhares invejosos.

Ingredientes:

3 litros de água

3 colheres de sopa de canela em pó

4 colheres de sopa de açúcar cristal

Como preparar:

Ferva a água, adicione a canela e o açúcar. Enquanto mistura os ingredientes, mentalize sentimentos de amor, união e proteção. Após ferver, desligue o fogo e espere o líquido amornar.

Depois do banho higiênico, despeje o preparo do pescoço para baixo, manifestando seus desejos com fé. Deixe o corpo secar naturalmente. Vista roupas claras, deite-se e relaxe. Você pode enxaguar o corpo após 30 minutos ou dormir com o banho, se preferir.