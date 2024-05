Veja 5 simpatias com sal grosso para afastar energias negativas

O sal grosso, um ingrediente comum em nossas cozinhas, esconde um poder místico que vai além do tempero dos pratos. Há séculos, ele vem sendo utilizado em simpatias para diversos fins, principalmente para afastar energias negativas e trazer proteção para o lar e para o corpo.

Por isso, o OLiberal reuniu 5 simpatias com sal grosso para combater a inveja, o azar, as doenças e outras vibrações negativas.

1. Contra a inveja:

Ingredientes: Um copo com água, sal grosso.

Como Fazer: Abasteça o copo com água e adicione uma quantidade razoável de sal grosso. Tampe o recipiente e posicione-o atrás da porta principal da sua casa. Faça uma oração pedindo proteção contra a inveja e repita o processo diariamente até que se sinta livre dessa energia. Quando concluir a simpatia, descarte o conteúdo do copo no lixo.

2. Proteção contra energias negativas:

Ingredientes: Sal grosso.

Como Fazer: No início de cada mês, pegue um punhado generoso de sal grosso e jogue-o atrás da porta de entrada da sua casa. Visualize, durante esse processo, a sua residência sendo protegida por uma barreira energética contra influências negativas. Em seguida, recite uma oração de sua preferência e finalize varrendo o sal para fora, como se estivesse expulsando as energias indesejadas.

3. Afastando a inveja da família:

Ingredientes: Quatro litros de água, um punhado de alecrim, um punhado de levante, um punhado de manjerona, sal grosso, coador.

Como Fazer: Prepare uma infusão com os quatro litros de água, o alecrim, o levante e a manjerona. Deixe ferver, abaixe o fogo e espere esfriar. Adicione uma pitada de sal grosso e coe a mistura. Com a infusão pronta, despeje um pouco na porta de entrada da sua casa, mentalizando a proteção contra a inveja para toda a família. O restante da infusão deve ser descartado em um local fora do lar.

4. Quebrando o azar

Ingredientes: Pote de barro pequeno, sal grosso, 6 pimentas dedo-de-moça, vela roxa, pires.

Como Fazer: Abasteça o pote de barro com sal grosso e esconda seis pimentas dedo-de-moça em seu interior. Ao lado do pote, acenda uma vela roxa em um pires, tomando cuidado para evitar queimaduras. Faça uma oração pedindo proteção contra o azar com fé e convicção. Ao finalizar as preces, apague a vela, coloque o que restou dela dentro do pote e guarde-o em um local seguro pelo tempo que julgar necessário. Lave o pires e utilize-o normalmente.

5. Afastando doenças:

Ingredientes: Dois punhados de sal grosso, copo com água, vela azul, pires.

Como Fazer: Na primeira segunda-feira do mês, prepare um copo com água e adicione dois punhados de sal grosso. Ao lado, acenda uma vela azul em um pires, com cuidado para não se machucar. Ofereça a vela ao seu anjo protetor e faça uma oração pedindo saúde e bem-estar. Quando a vela terminar de queimar, tome um banho e despeje a água do copo sobre o seu corpo, do pescoço para baixo. Enxágue-se em seguida. Lave o copo e o pires e volte a usá-los normalmente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)