Mistura de sal grosso com pau de canela promete repelir insetos e aromatizar ambientes; confira

Quem nunca precisou colocar na lista de compras do mês um pesticida ou repelente para se livrar de visitantes indesejados? Principalmente em períodos chuvosos e em algumas regiões do país, os insetos costumam aparecer em maior quantidade e com mais frequência, causando situações incômodas e até perigosas, uma vez que muitos são vetores de doenças como dengue, poliomelite, lepra, malária e outras catalogadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para amenizar as aparições desses bichos, opções de repelentes caseiros são também alternativas para quem ou deseja economizar nos gastos dos produtos, ou tem preferência por fórmulas mais naturais. Saiba como preparar um repelente natual usando dois ingredientes encontrados em casa: sal grosso e pau de canela. Confira:

Repelente natural usando sal grosso de pau de canela

Em um recipiente de vidro, acrescente cerca de cinco colheres de sal grosso, coloque alguns cravos e insira quatro paus de canela, posicionando-os verticalmente.

Após o processo, acenda delicadamente as extremidades das canelas e está pronto!

Mistura também tem outras formas de uso

Além de ser um repelente natural e barato, a mistura de sal grosso e pau de canela também pode ser usada como aromatizador de ambientes, quando se é acrescentado gotas de perfumes ou amaciantes ao sal.

Casas livres de insetos e perfumadas

A mistura de sal grosso e pau de canela pode durar por dias, proporcionando ambientes perfumados e livres dos insetos, o que ajuda a proteger os moradores, desde as pessoas, animais, até plantas.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com