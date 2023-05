Mosquitos podem ser atraídos pelo cheiro do suor, diz estudo

Um estudo publicado na revista científica Current Biology sugere que mosquitos podem ser atraídos pelo cheiro de suor. A pesquisa revelou que odor corporal chama a atenção dos insetos muito mais do que se pensava, isso explica o motivo de algumas pessoas serem mais suscetíveis às picadas dos mosquitos.

Pesquisadores buscam desenvolver estratégias mais eficazes para controlar os insetos e prevenir as doenças transmitidas por eles. Para isso, os cientistas compararam o calor, o odor corporal e a liberação de gás carbônico na respiração humana como iscas para atrair mosquitos. Um dos voluntários que participava do estudo tinha um odor diferente dos outros e não atraiu a atenção do mosquito.

Apesar disso, ainda não se sabe exatamente quais as características da pele responsáveis por causar esse efeito, mas o objetivo é continuar com as pesquisas, já que esse é apenas o começo.

O estudo identificou ainda diferentes misturas dos mesmos 40 produtos químicos no odor de todos os seis humanos participantes. Essa mistura pode mudar de acordo com a alimentação e doenças como diabetes, hormônios, micróbios, secreções da pele e emissões respiratórias de cada pessoa.

A equipe pesquisadora pretende identificar os humanos que são mais atraentes para os mosquitos e estudar os compostos do odor corporal.

Outras pesquisas

Em pesquisas anteriores, a ciência estudou além do efeito do cheiro de suor na atração dos mosquitos. Uma outra pesquisa revelou que os insetos preferem tons avermelhados na hora de procurar sangue. Eles usam sensores de dióxido de carbono para identificar o humano em até 30 metros de distância.

Anteriormente, pesquisadores também descobriram que os mosquitos são capazes de captar cheiros por várias vias diferentes, enquanto a maioria dos animais consegue captar cada tipo de odor através de um conjunto específico de neurônios. Por isso que eles voltam mesmo quando a pele está com repelente.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)