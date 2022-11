Oração para afastar inveja e olho gordo no trabalho

O dicionário aponta que a inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia e o desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outra pessoa. Este sentimento é um dos sete pecados capitais usados como exemplo no catolicismo e pode ser bastante destrutivo em um ambiente de trabalho.

Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas orações para auxiliar neste momento de prece e blindar o seu corpo de todo mal que possa lhe atingir. Confira:

Oração contra inveja

“Senhor Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, eu consagro a Ti este dia de trabalho.

Olhai para a empresa e para todos que trabalham comigo.

Eu lhe apresento as minhas mãos, pedindo habilidade e talento e também peço que abençoe a minha mente, dando-me sabedoria e inteligência, para fazer bem feito tudo o que me for confiado e resolver os problemas da melhor maneira.

Senhor abençoe todos os equipamentos que eu usar e também todas as pessoas com quem eu falar.

Livrai-me das pessoas desonestas, mentirosas, invejosas e que tramam maldades.

Envie os teus santos anjos para me ajudarem e protegerem, pois, vou me esforçar para fazer o melhor, e ao final deste dia quero te agradecer.

Amém.”

Oração de São Francisco contra a inveja

"Que os invejosos não me lancem o olho gordo em minha casa, nos meus pertences, na pessoa que amo, nos meus animais e em mim, minhas vestes, móveis, pertences e casa estejam protegidos pela bênção de Deus pela mão de São Francisco, que minha beleza e saúde, assim como de minha família estejam também protegidos pela graça de Deus, assim como eu esteja protegido da inveja, da má-lingua e intriga no trabalho por parte de meus colegas ou subordinados, amigos, família e vizinhos.

Que meus projetos e sucesso estejam imunes ao mal que me desejam e sejam mais fortes que a inveja. Que as línguas afiadas para o mal não me feriam, o mal querer nunca me atinja, que o ciúme não me destrua minha vida, minha harmonia, e felicidade. Que os invejosos usem suas energias para lutarem o que desejam em vez de querer destruir o que é dos outros.

Os que têm, seja tão humilde quanto tu São Francisco e descubram que a felicidade não se resume em ter só bens materiais, mas em saber viver com o que temos, buscando ser feliz com as pequenas coisas e os singelos momentos que vivemos de amor, compaixão, compreensão e ajuda ao outro, nosso irmão.

Onde exista disputa, prevaleça à cooperação, onde exista ódio se imponha o amor e respeito, onde exista o caos nasça a harmonia. Que as falsas amizades desapareçam e o bem-querer genuíno de amigo se aproxime de mim.

Contra o mal que me possas desejar meu irmão encontro-me protegido pelo manto da fé em Deus, contra o olho gordo que me lanças, estou protegido pelo brilho lúcido do olho de luz de Deus que com os Seus raios de imenso brilho quebram teu mau-olhado dos seres das trevas. Tu invejoso nunca me derrubarás porque Deus meu apoio estrutura é e sempre será."

Oração de como espantar mau olhado e inveja no trabalho

“Poderosíssima Nossa Senhora do Desterro, rezo-te com muita fé em grande sofrimento para te pedir algo que nenhum outro santo é capaz de fazer, me dar uma verdadeira onda de proteção divina.

Poderosa Ave Maria, protetora de todos os que precisam ser protegidos, mãe do Menino Jesus Cristo, peço-te que me protejas contra tudo e contra todos aqueles que me querem mal.

Para além de proteção física, peço-te ainda proteção espiritual contra todas as más energias que tentem me afetar, contra todas as invejas que tentem me abalar e contra todos os maus olhados que tentem me derrubar.

Afasta de mim todas as pessoas ruins, más, mal intencionadas e maldosas que apenas têm inveja de mim e de toda a minha vida.

Afasta de mim todas as más energias vindas de pessoas que não gostam de mim, todos os feitiços, simpatias e macumbas do mal que me tentem atingir e tudo aquilo que me possa rebaixar.

Dá-me o teu manto de invisibilidade e ajuda-me nesta terrível fase da minha vida em que tudo e todos me atacam sem dó nem piedade. Amém.”

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)