Clima pesado em casa? Confira 7 incensos que atraem boas energias e vibrações para o ambiente

Utilizado há milhões de anos, o incenso é um tipo de objeto com um aroma agradável, que é responsável por realizar a limpeza de energias do espaço, promovendo a purificação, a renovação dos ares e o equilíbrio energético. Nas casas, eles geralmente funcionam como uma “vassoura” que coloca para fora quaisquer tipos de tensão, conflitos e sensação de clima pesado entre as pessoas.

Confira os 7 tipos de incenso para limpeza energética em casa

Arruda

Conhecida tradicionalmente pelos brasileiros como um “repelente energético", a Arruda é muito utilizada contra a inveja, o olho gordo e as energias negativas. Logo, o incenso dela é indicado para dias de cansaço extremo e para dias pesados.

Lavanda

O incenso de lavanda é um dos mais conhecidos, ele possui propriedades e uma fragrância marcante que ajuda a acalmar, reduzir a ansiedade e a suavizar tensões entre familiares.

Mirra

A Mirra, citada até na Bíblia, é vista como um símbolo de proteção e força espiritual. Além disso, ela também ajuda a trazer clareza mental e estabilidade emocional.

Olíbano

O Olíbano é uma resina natural que costuma ser vendida em grãos ou pedrinhas que são queimadas e colocadas em um incensário. Ele possui um perfume cítrico-resinoso e tem o propósito de facilitar conexões espirituais e favorecer as boas vibrações no ambiente.

Palo Santo

Sabe aquele momento depois da discussão em que os parentes ficam todos para um lado e surge aquela tensão típica no ar? Pois então, o incenso de Palo Santo é indicado exatamente para esses casos porque ajuda a fluir mais rápido os ciclos de recomeços.

Sálvia Branca

Muito utilizada em rituais indígenas, a Sálvia Branca é um dos incensos mais potentes quando se fala em purificação espiritual intensa. Ela é indicada para ambientes com pessoas esgotadas emocionalmente e em momentos que a casa aparenta estar “carregada”.

Sândalo

Se você busca renovar a energia do lar e manter a atmosfera equilibrada, o incenso de Sândalo é perfeito para você! Além desses benefícios, ele também pode ser utilizado em rituais de recomeço.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)