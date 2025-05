Conheça a planta que afasta mosquitos e carrapatos em casa

Nos últimos anos, a busca por métodos sustentáveis e mais seguros para o controle de insetos tem aumentado consideravelmente. Nesse contexto, uma excelente solução natural para acabar com mosquitos e carrapatos são as ervas com propriedades repelentes, como a Citronela, uma planta medicinal que além de atuar nesse cenário, também possui características antibacterianas e desinfetantes.

A Citronela é especialmente recomendada para ambientes que possuem elementos naturais, como os jardins e as varandas. O geraniol é a substância responsável pelo repelente da planta, que confunde o sistema olfativo das pragas, impedindo assim, que elas se aproximem e causem doenças, como dengue, zika e febre amarela.

Praticidade da Citronela

A Citronela é uma das plantas aromáticas mais fáceis de cultivar, podendo ser plantadas em vasos ou canteiros. Sua ação inicia quando suas folhas são amassadas e, consequentemente, o efeito repelente é intensificado. Já para a pele, os óleos essenciais extraídos podem formular muitas loções e cremes para o corpo.

Em geral, essa solução é uma ótima dica sustentável e eficaz para o controle de insetos em ambientes domésticos. Mas antes de criar um jardim com Citronela ou outras plantas repelentes, é indicado que se esteja atento à presença de plantas tóxicas e algumas possíveis pragas, como as próprias formigas-cortadeiras.

Confira a lista de outras plantas repelentes:

Absinto Alecrim Alho Bálsamo Cedro Hortelã Lavanda Lúcia-lima Tomilho

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)