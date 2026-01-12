Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais O Liberal 12.01.26 12h09 Clube bicolor também homenageou a capital do Estado (Reprodução / Instagram / Paysandu) Após Remo e Tuna Luso parabenizarem Belém, que completa 410 anos nesta segunda-feira (12), foi a vez do Paysandu homenagear a capital paraense. Por meio das redes sociais, o clube bicolor ressaltou o orgulho de fazer parte da história da cidade paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Belém, 410 anos de história, cultura e 'payxão'", destacou o Papão. "O Paysandu parabeniza a nossa cidade, terra de um povo acolhedor que vive e respira o futebol. Orgulho de viver e construir essa história contigo, Belém!", completou o Bicolor. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ao lado de Remo e Tuna, o Paysandu é um dos clubes mais tradicionais e importantes do Estado. VEJA MAIS Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade Remo homenageia e parabeniza Belém pelos 410 anos de história Clube azulino destacou a riqueza cultural e natural da cidade Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará Fundado na capital paraense há 111 anos, o clube bicolor se consolidou no cenário local e nacional, sendo um dos mais vencedores do Estado e reunindo uma grande massa de torcedores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu aniversário de belém belém 410 anos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo' Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais 12.01.26 12h09 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 Futebol Paysandu empata com o Cametá em jogo-treino e mantém foco na estreia do Parazão Atividade no CT Raul Aguilera serviu para testes, observações e ganho de ritmo antes do duelo do dia 25, na Curuzu 10.01.26 15h21 Futebol Cauã Dias fala sobre pré-temporada e comemora chance no elenco profissional do Paysandu Promovido da base, lateral-esquerdo de 19 anos confirma intensidade dos treinos e busca aproveitar as oportunidades no time bicolor 09.01.26 16h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense. 12.01.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira 12.01.26 7h00 GINÁSIO MANGUEIRINHO Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará 12.01.26 9h00 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50