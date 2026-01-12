Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo'

Após Remo e Tuna Luso parabenizarem Belém, que completa 410 anos nesta segunda-feira (12), foi a vez do Paysandu homenagear a capital paraense. Por meio das redes sociais, o clube bicolor ressaltou o orgulho de fazer parte da história da cidade paraense.

"Belém, 410 anos de história, cultura e 'payxão'", destacou o Papão. "O Paysandu parabeniza a nossa cidade, terra de um povo acolhedor que vive e respira o futebol. Orgulho de viver e construir essa história contigo, Belém!", completou o Bicolor.

Ao lado de Remo e Tuna, o Paysandu é um dos clubes mais tradicionais e importantes do Estado.

Fundado na capital paraense há 111 anos, o clube bicolor se consolidou no cenário local e nacional, sendo um dos mais vencedores do Estado e reunindo uma grande massa de torcedores.