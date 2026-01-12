Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo'

Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais

O Liberal
fonte

Clube bicolor também homenageou a capital do Estado (Reprodução / Instagram / Paysandu)

Após Remo e Tuna Luso parabenizarem Belém, que completa 410 anos nesta segunda-feira (12), foi a vez do Paysandu homenagear a capital paraense. Por meio das redes sociais, o clube bicolor ressaltou o orgulho de fazer parte da história da cidade paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Belém, 410 anos de história, cultura e 'payxão'", destacou o Papão. "O Paysandu parabeniza a nossa cidade, terra de um povo acolhedor que vive e respira o futebol. Orgulho de viver e construir essa história contigo, Belém!", completou o Bicolor.

Ao lado de Remo e Tuna, o Paysandu é um dos clubes mais tradicionais e importantes do Estado.

VEJA MAIS 

image Tuna Luso parabeniza Belém e destaca tradição e resistência do clube na cidade
Equipe foi fundada na capital paraense há 123 anos, sendo a mais antiga em atividade da cidade

image Remo homenageia e parabeniza Belém pelos 410 anos de história
Clube azulino destacou a riqueza cultural e natural da cidade

image Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado
Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

Fundado na capital paraense há 111 anos, o clube bicolor se consolidou no cenário local e nacional, sendo um dos mais vencedores do Estado e reunindo uma grande massa de torcedores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

aniversário de belém

belém 410 anos
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

futebol

Paysandu celebra 410 anos de Belém e destaca: 'Orgulho de viver e construir essa história contigo'

Clube bicolor parabenizou a capital paraense em publicação nas redes sociais

12.01.26 12h09

Futebol

Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem

Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional

11.01.26 8h00

Futebol

Paysandu empata com o Cametá em jogo-treino e mantém foco na estreia do Parazão

Atividade no CT Raul Aguilera serviu para testes, observações e ganho de ritmo antes do duelo do dia 25, na Curuzu

10.01.26 15h21

Futebol

Cauã Dias fala sobre pré-temporada e comemora chance no elenco profissional do Paysandu

Promovido da base, lateral-esquerdo de 19 anos confirma intensidade dos treinos e busca aproveitar as oportunidades no time bicolor

09.01.26 16h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras

Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense.

12.01.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

12.01.26 7h00

GINÁSIO MANGUEIRINHO

Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado

Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

12.01.26 9h00

Futebol

Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu

Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais.

12.01.26 11h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda