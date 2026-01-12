Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado

Em 2025, Belém, que nesta segunda-feira (12) completa 410 anos de história, foi protagonista em vários aspectos, tanto no cenário nacional quanto internacional. A capital paraense recebeu grandes eventos, como a COP30, realizada em novembro, e o Mundial de Clubes de Vôlei, sediado em dezembro. O público que visitou a cidade durante o ano e acompanhou in loco as competições realizadas durante a temorada encontrou uma das arenas mais modernas do país: a Arena Guilherme Paraense, mais conhecida como Mangueirinho.

Localizado dentro do complexo esportivo do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), o ginásio é um dos principais equipamentos esportivos da Região Norte e um símbolo da nova infraestrutura esportiva da cidade.

Com 23 mil metros quadrados de área construída, o Mangueirinho é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil, ao lado de estruturas localizadas no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. O ginásio foi projetado para sediar eventos de diferentes formatos, desde grandes competições esportivas até espetáculos culturais e feiras de negócios.

Mangueirinho (Igor Mota / Arquivo OLiberal)

A quadra multiuso, com 1,5 mil metros quadrados em madeira de lei e tecnologia de amortecimento, é considerada uma das melhores do país. Em junho deste ano, o local recebeu elogios do técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, durante um amistoso realizado em Belém.

Estrutura versátil e grandes eventos

A versatilidade é uma das principais marcas do Mangueirinho. O espaço abriga jogos de basquete, vôlei, futsal e competições de artes marciais, como MMA e jiu-jítsu, além de eventos culturais e corporativos. O ginásio também tem capacidade para receber shows musicais, congressos, feiras e formaturas.

Entre os grandes eventos já realizados no local, estão amistosos das seleções brasileiras de vôlei e handebol, além da apresentação dos lendários Harlem Globetrotters, em 2025, a primeira exibição do famoso time de basquete no Norte do país.

Em dezembro de 2025, o Mangueirinho foi palco de um dos eventos esportivos mais aguardados do ano: o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. A disputa ocorreu entre os dias 16 e 21 de dezembro, e reuniu as oito melhores equipes do mundo em uma disputa de alto nível. O grande campeão da disputa foi Perugia, da Itália, que venceu o Osaka, do Japão, por 3 sets a 0. A competição foi um grande sucesso de público e uma demonstração da capacidade que a capital paraense tem de receber grandes eventos.

O Mangueirinho é uma das três únicas arenas 100% climatizadas do Brasil (Ascom Seel)

Como chegar ao Mangueirinho

Em Belém, há quem diga que “todos os caminhos levam ao Mangueirão” — e, por extensão, ao Mangueirinho. O ginásio está localizado às margens da Rodovia Augusto Montenegro, uma das principais vias da capital, que liga o centro a bairros e distritos como Icoaraci.

O acesso pode ser feito tanto de carro quanto por transporte público. A região é atendida por diversas linhas de ônibus e pelo Terminal Mangueirão do BRT, o que facilita a chegada ao local em dias de eventos.

Segundo o aplicativo Moovit, linhas como 226 (Maracacuera–Pres. Vargas), 305 (UFPA–Icoaraci), 639 (Pratinha–Castanheira) e 960 (Jaderlândia–Mangueirão) estão entre as que passam nas proximidades.

Um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

Com uma estrutura moderna, climatização completa e acessibilidade, o Mangueirinho se consolidou como um dos principais palcos esportivos do Norte do Brasil. Sua importância cresce ainda mais com a realização de eventos internacionais. O ginásio simboliza a nova fase de Belém como cidade-sede de grandes eventos, unindo esporte, cultura e sustentabilidade.