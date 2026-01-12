Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado

Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

O Liberal
fonte

Conheça o Ginásio do Mangueirinho em Belém. (Ascom Seel)

Em 2025, Belém, que nesta segunda-feira (12) completa 410 anos de história,  foi protagonista em vários aspectos, tanto no cenário nacional quanto internacional. A capital paraense recebeu grandes eventos, como a COP30, realizada em novembro, e o Mundial de Clubes de Vôlei, sediado em dezembro. O público que visitou a cidade durante o ano e acompanhou in loco as competições realizadas durante a temorada encontrou uma das arenas mais modernas do país: a Arena Guilherme Paraense, mais conhecida como Mangueirinho.

Localizado dentro do complexo esportivo do Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), o ginásio é um dos principais equipamentos esportivos da Região Norte e um símbolo da nova infraestrutura esportiva da cidade.

Com 23 mil metros quadrados de área construída, o Mangueirinho é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil, ao lado de estruturas localizadas no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. O ginásio foi projetado para sediar eventos de diferentes formatos, desde grandes competições esportivas até espetáculos culturais e feiras de negócios.

image Mangueirinho (Igor Mota / Arquivo OLiberal)

A quadra multiuso, com 1,5 mil metros quadrados em madeira de lei e tecnologia de amortecimento, é considerada uma das melhores do país. Em junho deste ano, o local recebeu elogios do técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, durante um amistoso realizado em Belém.

Estrutura versátil e grandes eventos

A versatilidade é uma das principais marcas do Mangueirinho. O espaço abriga jogos de basquete, vôlei, futsal e competições de artes marciais, como MMA e jiu-jítsu, além de eventos culturais e corporativos. O ginásio também tem capacidade para receber shows musicais, congressos, feiras e formaturas.

Entre os grandes eventos já realizados no local, estão amistosos das seleções brasileiras de vôlei e handebol, além da apresentação dos lendários Harlem Globetrotters, em 2025, a primeira exibição do famoso time de basquete no Norte do país.

Em dezembro de 2025, o Mangueirinho foi palco de um dos eventos esportivos mais aguardados do ano: o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. A disputa ocorreu entre os dias 16 e 21 de dezembro, e reuniu as oito melhores equipes do mundo em uma disputa de alto nível. O grande campeão da disputa foi Perugia, da Itália, que venceu o Osaka, do Japão, por 3 sets a 0. A competição foi um grande sucesso de público e uma demonstração da capacidade que a capital paraense tem de receber grandes eventos. 

image O Mangueirinho é uma das três únicas arenas 100% climatizadas do Brasil (Ascom Seel)

Como chegar ao Mangueirinho

Em Belém, há quem diga que “todos os caminhos levam ao Mangueirão” — e, por extensão, ao Mangueirinho. O ginásio está localizado às margens da Rodovia Augusto Montenegro, uma das principais vias da capital, que liga o centro a bairros e distritos como Icoaraci.

O acesso pode ser feito tanto de carro quanto por transporte público. A região é atendida por diversas linhas de ônibus e pelo Terminal Mangueirão do BRT, o que facilita a chegada ao local em dias de eventos.

Segundo o aplicativo Moovit, linhas como 226 (Maracacuera–Pres. Vargas), 305 (UFPA–Icoaraci), 639 (Pratinha–Castanheira) e 960 (Jaderlândia–Mangueirão) estão entre as que passam nas proximidades.

Um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

Com uma estrutura moderna, climatização completa e acessibilidade, o Mangueirinho se consolidou como um dos principais palcos esportivos do Norte do Brasil. Sua importância cresce ainda mais com a realização de eventos internacionais. O ginásio simboliza a nova fase de Belém como cidade-sede de grandes eventos, unindo esporte, cultura e sustentabilidade. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

mais esportes

mangueirinho
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA

Com cinco vitórias seguidas, paraense Melk Costa tem nova luta marcada no UFC

Duelo será contra um estadunidense, no dia 21 de fevereiro, em Houston

12.01.26 9h47

GLOBO DE OURO

Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11)

12.01.26 9h37

GINÁSIO MANGUEIRINHO

Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado

Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

12.01.26 9h00

Futebol

Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras

Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense.

12.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (12/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Saudita, Série A italiana e Campeonato Espanhol movimentam o futebol nesta segunda-feira

12.01.26 7h00

Futebol

Belém 410 Anos: O nome que virou sobrenome nos gramados e quadras

Vários atletas passaram a carregar “Belém” como sobrenome após identificação com a capital paraense.

12.01.26 8h00

novos espaços

Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas

Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais

12.01.26 7h30

GINÁSIO MANGUEIRINHO

Mangueirinho: arena moderna de Belém que fomenta o esporte no Estado

Palco de grandes eventos esportivos e culturais, ginásio é uma das três arenas 100% climatizadas do Brasil e é um dos orgulhos da infraestrutura esportiva do Pará

12.01.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda