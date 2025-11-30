Wallpapers do Flamengo: baixe fotos exclusivas do título da Libertadores para o seu celular

O Flamengo conquistou no último sábado (29), o quarto título de Copa Libertadores da América na história. A equipe carioca derrotou o Palmeiras na grande decisão disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025. O Flamengo é o time brasileiro que mais vezes conquistou o troféu da competição continental.

VEJA MAIS

Para marcar o momento histórico, o Grupo Liberal disponibiliza gratuitamente uma seleção de imagens especiais capturadas durante a partida decisiva e a festa com a emoção da conquista.

As fotos podem ser baixadas e usadas como papel de parede no smartphone. O material reúne cliques feitos por diversos fotógrafos nacionais.

📲 Clique aqui e acesse os wallpapers!

Como baixar os wallpapers

Clique no link disponível na publicação; Você será direcionado para uma pasta com os papéis de parede; No canto da tela, toque no ícone ⁝ (três pontinhos); Em seguida, selecione “Baixar”.