Wallpapers do Flamengo: baixe fotos exclusivas do título da Libertadores para o seu celular Baixe papéis de parede com imagens da partida e da festa do Mengão O Liberal 30.11.25 21h28 O Flamengo conquistou no último sábado (29), o quarto título de Copa Libertadores da América na história. A equipe carioca derrotou o Palmeiras na grande decisão disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O clube rubro-negro ergueu a taça em 1981, 2019, 2022 e agora em 2025. O Flamengo é o time brasileiro que mais vezes conquistou o troféu da competição continental. Para marcar o momento histórico, o Grupo Liberal disponibiliza gratuitamente uma seleção de imagens especiais capturadas durante a partida decisiva e a festa com a emoção da conquista. As fotos podem ser baixadas e usadas como papel de parede no smartphone. O material reúne cliques feitos por diversos fotógrafos nacionais. 📲 Clique aqui e acesse os wallpapers! Como baixar os wallpapers Clique no link disponível na publicação; Você será direcionado para uma pasta com os papéis de parede; No canto da tela, toque no ícone ⁝ (três pontinhos); Em seguida, selecione "Baixar".