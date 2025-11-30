Como fica classificação da F1 e a briga pelo título após GP do Catar com vitória de Verstappen? O resultado do Catar embolou a disputa, que estava mais propícia a algum dos pilotos da McLaren. Estadão Conteúdo 30.11.25 19h12 A vitória de Max Verstappen neste domingo (30) no GP do Catar de Fórmula 1colocou doses de emoção nesta reta final do Mundial de Pilotos. A temporada 2025 da principal categoria do automobilismo mundial será decidida na última etapa, no GP de Abu Dabi, no próximo final de semana. Três pilotos podem ser campeões: Lando Norris, Verstappen e Oscar Piastri. O resultado do Catar embolou a disputa, que estava mais propícia a algum dos pilotos da McLaren. Agora, Verstappen chega para acirrar ainda mais a briga pelo título, graças a um erro de estratégia da escuderia britânica, que neste ano conquistou a taça do Mundial de Construtores com bastante antecedência. Lando Norris lidera o Mundial de Pilotos, com 408 pontos. O neerlandês da Red Bull aparece logo atrás, com 396. Na terceira colocação, surge Oscar Piastri, que ainda sonha com o título com seus 392 pontos. No Catar, os pilotos da McLaren monopolizaram a primeira fila do grid de largada, em um circuito em que as ultrapassagens são difíceis, mas viram a possibilidade de uma possível dobradinha ruir logo no começo da corrida. Verstappen, em sua 70ª vitória, largou bem e fez a primeira curva à frente de Norris. O desempenho foi fundamental em uma pista em que as ultrapassagens são complicadas. O tetracampeão já havia dito que apostaria em um forte início de prova. A 24ª e decisiva etapa da temporada acontece a partir de sexta-feira no circuito de Yas Marina. O GP de Abu Dabi acontece no domingo, às 10h (de Brasília). Confira a classificação atualizada do Mundial de Pilotos de Fórmula 1: Lando Norris - 408 pontos; Max Verstappen - 396 pontos; Oscar Piastri - 392 pontos; George Russell - 309 pontos; Charles Leclerc - 230 pontos; Lewis Hamilton - 152 pontos; Kimi Antonelli - 150 pontos; Alexander Albon - 73 pontos; Carlos Sainz - 64 pontos; Isack Hadjar - 51 pontos; Nico Hulkenberg - 49 pontos; Fernando Alonso - 48 pontos; Oliver Bearman - 41 pontos; Liam Lawson - 38 pontos; Yuki Tsunoda - 33 pontos; Esteban Ocon - 32 pontos; Lance Stroll - 32 pontos; Pierre Gasly - 22 pontos; Gabriel Bortoleto - 19 pontos; Franco Colapinto - 0 pontos; Jack Doohan - 0 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórula 1 classificação Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 01.12.25 17h20 série a Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A 01.12.25 16h51 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 Mais esportes Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual 01.12.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A 30.11.25 18h32 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.12.25 7h00