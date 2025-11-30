Capa Jornal Amazônia
Como fica classificação da F1 e a briga pelo título após GP do Catar com vitória de Verstappen?

O resultado do Catar embolou a disputa, que estava mais propícia a algum dos pilotos da McLaren.

Estadão Conteúdo

A vitória de Max Verstappen neste domingo (30) no GP do Catar de Fórmula 1colocou doses de emoção nesta reta final do Mundial de Pilotos. A temporada 2025 da principal categoria do automobilismo mundial será decidida na última etapa, no GP de Abu Dabi, no próximo final de semana. Três pilotos podem ser campeões: Lando Norris, Verstappen e Oscar Piastri.

O resultado do Catar embolou a disputa, que estava mais propícia a algum dos pilotos da McLaren. Agora, Verstappen chega para acirrar ainda mais a briga pelo título, graças a um erro de estratégia da escuderia britânica, que neste ano conquistou a taça do Mundial de Construtores com bastante antecedência.

Lando Norris lidera o Mundial de Pilotos, com 408 pontos. O neerlandês da Red Bull aparece logo atrás, com 396. Na terceira colocação, surge Oscar Piastri, que ainda sonha com o título com seus 392 pontos.

No Catar, os pilotos da McLaren monopolizaram a primeira fila do grid de largada, em um circuito em que as ultrapassagens são difíceis, mas viram a possibilidade de uma possível dobradinha ruir logo no começo da corrida. Verstappen, em sua 70ª vitória, largou bem e fez a primeira curva à frente de Norris. O desempenho foi fundamental em uma pista em que as ultrapassagens são complicadas. O tetracampeão já havia dito que apostaria em um forte início de prova.

A 24ª e decisiva etapa da temporada acontece a partir de sexta-feira no circuito de Yas Marina. O GP de Abu Dabi acontece no domingo, às 10h (de Brasília).

Confira a classificação atualizada do Mundial de Pilotos de Fórmula 1: Lando Norris - 408 pontos; Max Verstappen - 396 pontos; Oscar Piastri - 392 pontos; George Russell - 309 pontos; Charles Leclerc - 230 pontos; Lewis Hamilton - 152 pontos; Kimi Antonelli - 150 pontos; Alexander Albon - 73 pontos; Carlos Sainz - 64 pontos; Isack Hadjar - 51 pontos; Nico Hulkenberg - 49 pontos; Fernando Alonso - 48 pontos; Oliver Bearman - 41 pontos; Liam Lawson - 38 pontos; Yuki Tsunoda - 33 pontos; Esteban Ocon - 32 pontos; Lance Stroll - 32 pontos; Pierre Gasly - 22 pontos; Gabriel Bortoleto - 19 pontos; Franco Colapinto - 0 pontos; Jack Doohan - 0 pontos.

Esportes
