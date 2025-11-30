Paysandu supera Remo e conquista o heptacampeonato paraense de regata

Se no futebol a temporada do Paysandu terminou o frustrante rebaixamento, na regata o Papão conquistou o heptacampeonato paraense. O sétimo título bicolor veio de forma avassaladora contra os adversários neste domingo (30), nas águas da Baía do Guajará.

A equipe do Paysandu venceu as oito provas da última etapa do campeonato, que foi realizada no complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Neste domingo, o Bicolor somou 32 pontos no total. Já a Associação Guajará e o Clube do Remo somaram apenas 12 cada.

A Tuna Luso, que também estava na disputa, conquistou apenas um ponto. O Remo fechou a disputa com o vice-campeonato, enquanto a Associação Guajará ficou em terceiro.

Com mais uma campanha sem susto, o Paysandu somou 129 pontos durante a temporada, sem dar chance para os adversários. O Remo terminou com 60, seguido por Guajará, com 51. Este é o sétimo título consecutivo dos bicolores.

(Matheus Vieira/Paysandu)

O que é regata?

A regata são competições esportivas disputadas em barco na água, também conhecidas como remo. Tanto Remo quanto Paysandu foram clubes que nasceram a partir de competições aquáticas, visto que a cidade de Belém é cercada por rios e a prática do esporte é favorável. Com isso, os times possuem muita tradição na modalidade. Aqui no Pará, a competição estadual existe desde 1905.