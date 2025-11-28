Após 25 anos no clube, Paysandu encerra vínculo com coordenador de saúde Júnior Furtado

O Paysandu segue passando por uma ampla reformulação após a temporada de 2025, marcada pelo rebaixamento à Série C. Além da reconstrução do elenco e da comissão técnica para 2026, o clube também iniciou mudanças internas. Uma delas é a saída de Júnior Furtado, coordenador de saúde e performance, que deixa o Papão após 25 anos de atuação.

Júnior trabalhou por mais de duas décadas no Estádio da Curuzu, participando diretamente do acompanhamento físico e clínico de diversas gerações de atletas. Em 2023, ele passou a assumir a função de coordenador científico do departamento de futebol.

Em nota, o Paysandu informou que o desligamento ocorreu em comum acordo. O clube destacou o histórico de atuação do profissional e reconheceu sua contribuição ao longo dos anos, especialmente na área de saúde e desempenho dos jogadores.

A saída de Júnior Furtado ocorre em um momento de transição no Papão. A diretoria trabalha para reorganizar setores, reavaliar estruturas e preparar o time para o objetivo principal da próxima temporada: retornar à Série B o mais rápido possível.