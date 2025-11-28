Após 25 anos no clube, Paysandu encerra vínculo com coordenador de saúde Júnior Furtado Profissional deixa o Papão em meio ao processo de reformulação para 2026; ele atuou por mais de duas décadas na área de saúde e performance do clube Iury Costa 28.11.25 15h40 Coordenador de saúde deixa o clube após 25 anos. (Foto: Divulgação/Ascom Paysandu) O Paysandu segue passando por uma ampla reformulação após a temporada de 2025, marcada pelo rebaixamento à Série C. Além da reconstrução do elenco e da comissão técnica para 2026, o clube também iniciou mudanças internas. Uma delas é a saída de Júnior Furtado, coordenador de saúde e performance, que deixa o Papão após 25 anos de atuação. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Júnior trabalhou por mais de duas décadas no Estádio da Curuzu, participando diretamente do acompanhamento físico e clínico de diversas gerações de atletas. Em 2023, ele passou a assumir a função de coordenador científico do departamento de futebol. VEJA MAIS Novo técnico do Paysandu, Júnior Rocha promete 'grande 2026' e quer usar base após rebaixamento Apresentado nesta quinta-feira, treinador conhecido como “Scaloni do Interior” assume o comando bicolor Diogo Oliveira anuncia saída do Paysandu e deixa recado de gratidão à torcida bicolor Vice-artilheiro da equipe lamenta lesão na reta final e reforça carinho pela torcida que o adotou desde a chegada Em nota, o Paysandu informou que o desligamento ocorreu em comum acordo. O clube destacou o histórico de atuação do profissional e reconheceu sua contribuição ao longo dos anos, especialmente na área de saúde e desempenho dos jogadores. A saída de Júnior Furtado ocorre em um momento de transição no Papão. A diretoria trabalha para reorganizar setores, reavaliar estruturas e preparar o time para o objetivo principal da próxima temporada: retornar à Série B o mais rápido possível. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu júnior furtado esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu bate recorde financeiro em 2025, mas termina o ano rebaixado Clube arrecada R$ 39,2 milhões, cresce 44% em relação a 2024 e vive contraste entre cofres cheios e queda para a Série C 30.11.25 9h00 reformulação Após 25 anos no clube, Paysandu encerra vínculo com coordenador de saúde Júnior Furtado Profissional deixa o Papão em meio ao processo de reformulação para 2026; ele atuou por mais de duas décadas na área de saúde e performance do clube 28.11.25 15h40 reconstrução Novo técnico do Paysandu, Júnior Rocha promete 'grande 2026' e quer usar base após rebaixamento Apresentado nesta quinta-feira, treinador conhecido como “Scaloni do Interior” assume o comando bicolor 27.11.25 17h55 Futebol Diogo Oliveira anuncia saída do Paysandu e deixa recado de gratidão à torcida bicolor Vice-artilheiro da equipe lamenta lesão na reta final e reforça carinho pela torcida que o adotou desde a chegada 27.11.25 17h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00