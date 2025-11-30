Paysandu pode iniciar pré-temporada na terceira semana de dezembro Clube bicolor se prepara para iniciar bem o próximo ano e evitar repetir 2025 O Liberal 30.11.25 17h06 Papão se reestrutura para 2026 (Divulgação / Paysandu) Depois da temporada amarga que terminou com o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu deve voltar aos trabalhos na terceira semana de dezembro. Conforme o executivo de futebol bicolor, Marcelo Sant'Ana, o clube deve reativar o futebol no dia 16. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A ideia é que já se tenha parte do elenco da próxima temporada fazendo trabalhos físicos e com a bola em preparação para 2026. Na coletiva de apresentação, o executivo de futebol deixou claro que a data ainda não está fechada, mas é a que o clube está trabalhando. Na última semana, além do novo executivo de futebol, o treinador Junior Rocha foi apresentado oficialmente, dando início aos trabalhos na equipe, que terá como principal objetivo em 2026 o acesso à Segundona. VEJA MAIS Paysandu bate recorde financeiro em 2025, mas termina o ano rebaixado Clube arrecada R$ 39,2 milhões, cresce 44% em relação a 2024 e vive contraste entre cofres cheios e queda para a Série C Novo técnico do Paysandu, Júnior Rocha promete 'grande 2026' e quer usar base após rebaixamento Apresentado nesta quinta-feira, treinador conhecido como “Scaloni do Interior” assume o comando bicolor Diogo Oliveira anuncia saída do Paysandu e deixa recado de gratidão à torcida bicolor Vice-artilheiro da equipe lamenta lesão na reta final e reforça carinho pela torcida que o adotou desde a chegada Caso a pré-temporada bicolor de fato comece no dia 16, o clube terá entre 39 e 41 dias de preparação antes da estreia no Campeonato Estadual, visto que a competição está prevista para começar nos dias 23 e 25 de janeiro, conforme disse o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul. Nas próximas semanas, a equipe bicolor deve iniciar as suas movimentações no mercado com novas contratações. Conforme Sant'Ana, o Paysandu conta com 10 atletas do profissional remanescentes e sete da base. Os jogadores serão avaliados e as partes discutirão a permanência ou não no clube. Em 2026, assim como em 2025, o Papão terá um calendário cheio, com estadual, Copa Verde (Copa Norte), Copa do Brasil e Série C. O principal foco do time será o Brasileiro, onde buscará o retorno à Segundona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu descumpre Lei Pelé e segue sem divulgar balanço financeiro de 2024 Até o momento, o site do clube não mostra nenhum balanço de 2024, mesmo passados cerca de oito meses do limite para a divulgação 01.12.25 17h24 Mais esportes Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual 01.12.25 11h53 Mais esportes Paysandu supera Remo e conquista o heptacampeonato paraense de regata Equipe bicolor venceu todas as provas da última etapa e conquistou o sétimo título; Remo foi o vice 30.11.25 17h56 Futebol Paysandu pode iniciar pré-temporada na terceira semana de dezembro Clube bicolor se prepara para iniciar bem o próximo ano e evitar repetir 2025 30.11.25 17h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A 30.11.25 18h32 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.12.25 7h00