Paysandu

Paysandu pode iniciar pré-temporada na terceira semana de dezembro

Clube bicolor se prepara para iniciar bem o próximo ano e evitar repetir 2025

Papão se reestrutura para 2026 (Divulgação / Paysandu)

Depois da temporada amarga que terminou com o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, o Paysandu deve voltar aos trabalhos na terceira semana de dezembro. Conforme o executivo de futebol bicolor, Marcelo Sant'Ana, o clube deve reativar o futebol no dia 16.

A ideia é que já se tenha parte do elenco da próxima temporada fazendo trabalhos físicos e com a bola em preparação para 2026. Na coletiva de apresentação, o executivo de futebol deixou claro que a data ainda não está fechada, mas é a que o clube está trabalhando.

Na última semana, além do novo executivo de futebol, o treinador Junior Rocha foi apresentado oficialmente, dando início aos trabalhos na equipe, que terá como principal objetivo em 2026 o acesso à Segundona.

Caso a pré-temporada bicolor de fato comece no dia 16, o clube terá entre 39 e 41 dias de preparação antes da estreia no Campeonato Estadual, visto que a competição está prevista para começar nos dias 23 e 25 de janeiro, conforme disse o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

Nas próximas semanas, a equipe bicolor deve iniciar as suas movimentações no mercado com novas contratações. Conforme Sant'Ana, o Paysandu conta com 10 atletas do profissional remanescentes e sete da base. Os jogadores serão avaliados e as partes discutirão a permanência ou não no clube.

Em 2026, assim como em 2025, o Papão terá um calendário cheio, com estadual, Copa Verde (Copa Norte), Copa do Brasil e Série C. O principal foco do time será o Brasileiro, onde buscará o retorno à Segundona.

