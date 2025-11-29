Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores

O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, apontado por muitos torcedores como o responsável pelo início da reestruturação financeira que resultou na hegemonia atual do clube, celebrou o tetracampeonato da Libertadores com uma lembrança especial de Belém. Em entrevista exclusiva ao jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, na saída do estádio em Lima, no Peru, o dirigente recordou uma partida na capital paraense como um dos pontos de partida da sua gestão.

Cercado por torcedores que pediam fotos e gritavam seu nome, Bandeira de Mello não escondeu a felicidade com mais uma taça continental. Ao ser questionado sobre o início da trajetória de recuperação do clube, ele citou especificamente um confronto contra o Clube do Remo.

"É verdade [que a trajetória começou ali]. Ganhamos do Remo de 1 a 0, gol do Rafinha", lembrou.

Abner acrescentou que, na ocasião, foi noticiado que o Flamengo passaria a ser um clube credor. "É isso aí, um clube cidadão", recordou o ex-mandatário, referindo-se à época em que o clube buscava recuperar sua credibilidade e obter certidões negativas de débito.

Mundial e coração

Sobre o futuro e a ambição do time carioca após o tetra, Bandeira foi direto: "Mundial agora, em Doha". Ele também brincou sobre a resistência cardíaca diante de tantos títulos recentes (2019, 2022 e 2025). "Existe [coração], né? De coisa boa, a gente não reclama, não. Quanto mais, melhor", disse.

Bandeira de Mello presidiu o Flamengo entre 2013 e 2018, período marcado por austeridade financeira que permitiu os investimentos milionários feitos a partir de 2019. "A torcida do Flamengo é fantástica, é tudo de bom e Lima é nossa", finalizou.