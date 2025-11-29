Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube Gabriel da Mota 29.11.25 22h47 Ex-presidente do Flamengo conversou com Abner Luiz em meio à euforia pelo tetracampeonato da Libertadores em Lima, no Peru (Abner Luiz / especial para O Liberal) O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, apontado por muitos torcedores como o responsável pelo início da reestruturação financeira que resultou na hegemonia atual do clube, celebrou o tetracampeonato da Libertadores com uma lembrança especial de Belém. Em entrevista exclusiva ao jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, na saída do estádio em Lima, no Peru, o dirigente recordou uma partida na capital paraense como um dos pontos de partida da sua gestão. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Cercado por torcedores que pediam fotos e gritavam seu nome, Bandeira de Mello não escondeu a felicidade com mais uma taça continental. Ao ser questionado sobre o início da trajetória de recuperação do clube, ele citou especificamente um confronto contra o Clube do Remo. "É verdade [que a trajetória começou ali]. Ganhamos do Remo de 1 a 0, gol do Rafinha", lembrou. Abner acrescentou que, na ocasião, foi noticiado que o Flamengo passaria a ser um clube credor. "É isso aí, um clube cidadão", recordou o ex-mandatário, referindo-se à época em que o clube buscava recuperar sua credibilidade e obter certidões negativas de débito. Mundial e coração Sobre o futuro e a ambição do time carioca após o tetra, Bandeira foi direto: "Mundial agora, em Doha". Ele também brincou sobre a resistência cardíaca diante de tantos títulos recentes (2019, 2022 e 2025). "Existe [coração], né? De coisa boa, a gente não reclama, não. Quanto mais, melhor", disse. Bandeira de Mello presidiu o Flamengo entre 2013 e 2018, período marcado por austeridade financeira que permitiu os investimentos milionários feitos a partir de 2019. "A torcida do Flamengo é fantástica, é tudo de bom e Lima é nossa", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eduardo bandeira de mello flamengo belém libertadores 2025 remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01