Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Rossi assume papel de protagonista no tetracampeonato do Flamengo na Libertadores

Estadão Conteúdo

Na linguagem popular do futebol, é consenso que um grande time começa por um bom goleiro. No caso do Flamengo, que se sagrou campeão da Libertadores de 2025 neste sábado, quem cumpre este papel é Agustín Rossi. Após um início de dificuldades, o argentino conquistou a confiança da torcida e se transformou em uma das peças-chave para o time rubro-negro voltar a conquistar a América.

Revelado pelo modesto Chacarita Juniors, o jogador passou por Estudiantes e Defensa y Justicia até chegar ao Boca Juniors. Por lá, além de ganhar maior sequência de jogos em campo, virou destaque na Bombonera, onde conquistou o campeonato local em três oportunidades, além de uma Copa Argentina e duas Copas da Liga Profissional.

Depois de dar um salto na carreira no gigante argentino, o goleiro caiu de rendimento e foi emprestado para vários times. Antofagasta, do Chile, Lanús, também da Argentina, e Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas não conseguiu se firmar em nenhum deles. Até que, nos seis meses antes do fim de contrato com o Boca Juniors, ele assinou pré-contrato com o Flamengo e chegou na Gávea em 2023.

Nos primeiros meses, ele disputou espaço com os companheiros de equipe, mas chegou à titularidade da meta flamenguista no início de 2024. Calma, talvez, seja a maior virtude do argentino nestes anos de Flamengo.

"Eu sempre fui assim, sempre fui, tipo, me mostrei em campo como uma pessoa fria, uma pessoa que, talvez, por dentro, eu tenha muitas coisas na cabeça, mas no campo mostro a maior serenidade possível. É o principal, eu acho, para a posição (goleiro) também, eu sou o único jogador que não posso errar. Então, se eu mantenho a minha calma, também dou calma para o time, e se eu errar eu vou continuar do mesmo jeito. O time confia em mim, eu só estou aí para cuidar dele", declarou o goleiro em entrevista à TNT Sports.

Coincidência ou não, depois que ele passou a ser o principal goleiro do time, o Flamengo voltou a ser campeão. Com a camisa rubro-negra, o argentino conquistou dois Cariocas (2024 e 2025), uma Copa do Brasil (2024) e uma Supercopa do Brasil (2025).

Em 2025, Rossi se transformou em um verdadeiro herói na campanha que garantiu o quarto título continental. Nas quartas de final, contra o Estudiantes, falhou no jogo de volta, na Argentina, mas se redimiu e foi decisivo na disputa de pênaltis para garantir a classificação do time às semifinais. Já na semifinal, contra o Racing, fez várias defesas importantes nos dois jogos que asseguraram a vaga na decisão.

"Muito trabalho. Meu trabalho é ajudar o time quando a bola chegar perto de mim. Vão falar talvez que eu sou o cara da Libertadores do Flamengo, mas não sou só eu. Obviamente, todo o time. A verdade é que eu estou muito feliz com isso, porque gera confiança para todo mundo", disse o jogador em entrevista à TNT.

Aos 30 anos, o argentino foi um dos grandes responsáveis pelo tetracampeonato do Flamengo na Libertadores. Com uma trajetória marcada pela regularidade e segurança, Rossi caminha, de forma incontestável, para se tornar um ídolo da torcida rubro-negra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Rossi
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro

Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número

30.11.25 8h00

ESPORTE

Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima

Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras

29.11.25 19h02

FUTEBOL

Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima

Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru

29.11.25 18h13

ESPORTE

Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes

Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA)

29.11.25 17h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

EXCLUSIVO

Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores

Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube

29.11.25 22h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

30.11.25 7h00

Futebol

Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro

Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número

30.11.25 8h00

sem segredo

Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser

A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030

30.11.25 9h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda