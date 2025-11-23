Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro Hannah Franco 23.11.25 22h38 Remo na Série A: faça o download do pôster exclusivo de O Liberal (O Liberal) O acesso do Clube do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro foi confirmado neste domingo (23), após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás no Mangueirão, e já entra para a história do Leão Azul. A partida decisiva contou com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B, garantindo a virada e os 62 pontos que colocaram o Remo na quarta colocação da competição. A classificação encerra uma espera de mais de três décadas e marca um dos capítulos mais celebrados pela torcida. VEJA MAIS Wallpapers do Remo: baixe fotos exclusivas de O Liberal do acesso à Série A para o seu celular Baixe papéis de parede com imagens da partida que garantiu o acesso do Remo Confira a letra do hino oficial do Clube do Remo para celebrar o acesso à Série A Letra tradicional acompanha a festa azulina após vitória que garantiu o acesso Para registrar esse momento histórico, O Liberal disponibiliza um pôster exclusivo da conquista azulina. Você pode baixar o pôster clicando aqui. Os torcedores também poderão garantir a versão impressa na edição desta segunda-feira (24). Uma forma de guardar o dia em que o Remo voltou à elite do futebol brasileiro. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo pôster COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44