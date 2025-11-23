Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

O acesso do Clube do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro foi confirmado neste domingo (23), após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás no Mangueirão, e já entra para a história do Leão Azul. A partida decisiva contou com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B, garantindo a virada e os 62 pontos que colocaram o Remo na quarta colocação da competição.

A classificação encerra uma espera de mais de três décadas e marca um dos capítulos mais celebrados pela torcida.

VEJA MAIS

Para registrar esse momento histórico, O Liberal disponibiliza um pôster exclusivo da conquista azulina. Você pode baixar o pôster clicando aqui.

Os torcedores também poderão garantir a versão impressa na edição desta segunda-feira (24). Uma forma de guardar o dia em que o Remo voltou à elite do futebol brasileiro.