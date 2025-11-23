Histórico! Remo vence o Goiás no Mangueirão lotado e volta à Série A depois de 32 anos O time azulino fez a sua parte e foi ajudado pelo Cuiabá, que venceu o Criciúma e deu ao Leão Azul a quarta e última vaga dos promovidos à elite do futebol brasileiro Luiz Guillherme Ramos 23.11.25 18h37 Os azulinos festejando o primeiro gol que levou o time ao histórico acesso. (Thiago Gomes / O Liberal) Mais de três décadas depois, o Remo sai da fila e, de forma emocionante, garante o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O feito histórico veio com a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Goiás, com direito a gol de Pedro Rocha, que encerra a Série B como artilheiro. João Pedro fez dois e Willean Lepo descontou para os goianos. O Remo encerrou a Série B em, quarto lugar, com 62 pontos, compondo o pelotão de acesso ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, o Campeão da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Remo e Goiás começaram a partida de forma tensa, apostando em muitas trocas de passes e lançamentos longos. Um lá e cá acelerado, à espera de qualquer vacilo. E, nesse jogo de paciência que se desenhava nos minutos iniciais, o Esmeraldino levou a melhor. A defesa azulina se fechou na pequena área, a bola acabou sobrando na intermediária e Willean Lepo finalizou com tranquilidade aos seis minutos. VEJA O LANCE A LANCE DA PARTIDA O gol adversário provocou um silêncio constrangedor nas arquibancadas. Era difícil acreditar. Mesmo assim, a resposta do Remo não veio à altura. Aos 14, Sávio cobrou escanteio na área e Panagiots desviou com perigo. A partir desse momento, a figura do goleiro Tadeu passou a pesar, não apenas pelas defesas, mas também pelas quedas constantes. Pedro Rocha abriu o placar em favor do Leão Azul. (Thiago Gomes) A cada intervenção, o arqueiro permanecia no chão por quase dois minutos, retardando o jogo. Só no primeiro tempo, o camisa 1 ganhou vários minutos sem qualquer advertência do árbitro Raphael Klaus. Até os 30, a melhor chance azulina veio com Kayky Almeida, que arriscou de fora da área e quase deixou tudo igual. A essa altura, o Remo já não seguia mais o esquema tático inicial. Panagiots avançou para o ataque. Aos 35, Klaus cabeceou com firmeza, mas Tadeu fez boa defesa. Nos minutos finais o Remo controlou as ações e coube ao atacante Pedro Rocha resolver de forma quase individual. Aos 48, ele recebeu passe na frente da área, limpou dois marcadores e mandou no ângulo de Tadeu empatando a partida no fim da primeira etapa. 2 Tempo Na etapa final, o Remo voltou com uma mudança: Cantillo saiu para a entrada de Pavani. Nos primeiros minutos, nada mudou de forma evidente — exceto a festa inesperada nas arquibancadas quando o Cuiabá abriu vantagem sobre o Criciúma, resultado que deixava o caminho aberto para o Remo, desde que vencesse o Goiás. Aos 14, Pedro Rocha quase marcou de cabeça, em lance em que os azulinos reclamaram toque de mão de Diego Caíto. A redenção, porém, apareceu aos 18. Pedro Rocha avançou pela esquerda e bateu cruzado na área, encontrando João Pedro para desviar e marcar o gol que o Remo tanto precisava. Com 2 a 1 no placar, o Leão Azul colocava um pé na Série A. O duelo, então, ganhou contornos dramáticos. Do lado goiano, Fábio Carille fez três alterações para tentar recolocar sua equipe no jogo. João Pedro fez mais dois e selou o acesso azulino à Série A de 2026. (Thiago Gomes) A partir dos 30 minutos, a partida voltou a ferver. Em vez de recuar, o Remo manteve a postura ofensiva, e o Goiás respondeu com a mesma intensidade. Aos 34, os visitantes tiveram falta perigosa na entrada da área, e Gava soltou uma bomba defendida por Rangel. Pouco depois, veio a glória azulina: Pedro Rocha cruzou na medida e João Pedro subiu para ampliar, selando o 3 a 1 que o Remo precisava para cumprir sua missão. A vantagem era suficiente para garantir o acesso. A partir daí, a torcida entrou em catarse. Entre lágrimas, orações e gritos, o Fenômeno Azul aguardou o apito final como quem espera um milagre. O martírio seguiu até os 51 minutos da etapa complementar, quando Raphael Klaus encerrou a partida e consagrou o Clube do Remo, que retorna à Série A com a grandeza que sua história exige. Ficha Técnica Data: 23/11/2025 Local: Estádio Mangueirão - Belém-PA Hora: 16h30 Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP) Cartões Amarelos: Caio Vinícius, Kayky Almeida (Remo) Gonzalo Freitas, Danilo (Goiás) Remo: Marcelo Rangel; Pedro Costa, Kayke Almeida (Reynaldo), Klaus, Sávio (Jorge); Caio Vinícius, Panagiotis (Nathan Camargo), Cantillo (Pavani); Pedro Rocha, João Pedro (Janderson), Jaderson. Técnico: Guto Ferreira Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Gonzalo Freitas (Alan Stence), Lucas Ribeiro, Willean Lepo (Danilo); Juninho, Rafael Gava; Wellinton Matheus (Jean Carlos), Anselmo Ramon e Jajá (Pedrinho) Técnico: Fábio Carille 