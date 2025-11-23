Wallpapers do Remo: baixe fotos exclusivas de O Liberal do acesso à Série A para o seu celular Baixe papéis de parede com imagens da partida que garantiu o acesso do Remo Hannah Franco 23.11.25 22h17 Papel de parede do Leão: O Liberal disponibiliza fotos da festa do acesso (Thiago Gomes/O Liberal) A classificação do Clube do Remo para a Série A do Brasileirão, confirmada neste domingo (23) após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás no Mangueirão, mobilizou a torcida azulina em uma grande celebração. Para marcar o momento histórico, o Grupo Liberal disponibiliza gratuitamente uma seleção de imagens especiais capturadas durante a partida decisiva, registrando a festa, os lances e a emoção da conquista. As fotos podem ser baixadas e usadas como papel de parede no smartphone. O material reúne cliques feitos por fotógrafos de O Liberal dentro e fora de campo, trazendo registros exclusivos da vitória que garantiu o retorno do Leão à elite depois de mais de três décadas. 📲 Clique aqui e acesse os wallpapers! A virada remista contou com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Com o resultado, o Remo fechou a competição em quarto lugar, com 62 pontos, ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da temporada. VEJA MAIS Veja fotos do jogo do acesso do Remo à série A 2026 Torcida lota o Mangueirão e comemora a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que garantiu o retorno do Leão à elite Confira a letra do hino oficial do Clube do Remo para celebrar o acesso à Série A Letra tradicional acompanha a festa azulina após vitória que garantiu o acesso Como baixar os wallpapers Clique no link disponível na publicação; Você será direcionado para uma pasta com os papéis de parede; No canto da tela, toque no ícone ⁝ (três pontinhos); Em seguida, selecione “Baixar”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a wallpaper do remo lockscreen papel de parede COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33