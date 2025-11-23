Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Wallpapers do Remo: baixe fotos exclusivas de O Liberal do acesso à Série A para o seu celular

Baixe papéis de parede com imagens da partida que garantiu o acesso do Remo

Hannah Franco
fonte

Papel de parede do Leão: O Liberal disponibiliza fotos da festa do acesso (Thiago Gomes/O Liberal)

A classificação do Clube do Remo para a Série A do Brasileirão, confirmada neste domingo (23) após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás no Mangueirão, mobilizou a torcida azulina em uma grande celebração. Para marcar o momento histórico, o Grupo Liberal disponibiliza gratuitamente uma seleção de imagens especiais capturadas durante a partida decisiva, registrando a festa, os lances e a emoção da conquista.

As fotos podem ser baixadas e usadas como papel de parede no smartphone. O material reúne cliques feitos por fotógrafos de O Liberal dentro e fora de campo, trazendo registros exclusivos da vitória que garantiu o retorno do Leão à elite depois de mais de três décadas.

📲 Clique aqui e acesse os wallpapers!

A virada remista contou com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Com o resultado, o Remo fechou a competição em quarto lugar, com 62 pontos, ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da temporada.

Como baixar os wallpapers

  1. Clique no link disponível na publicação;
  2. Você será direcionado para uma pasta com os papéis de parede;
  3. No canto da tela, toque no ícone ⁝ (três pontinhos);
  4. Em seguida, selecione “Baixar”.
