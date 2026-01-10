Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 10.01.26 7h00 Leverkusen e Stuttgart jogarão pela Bundesliga às 14h30 (X/ @bayer04_en) Os jogos de hoje, neste sábado (10/01), incluem partidas pela Copa Africana de Nações, Campeonato Saudita, La Liga e outras competições internacionais. Às 13h, a Argélia enfrentará a Nigéria pela Copa Africana de Nações. Já às 16h, o Egito enfrentará a Costa do Marfim pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Freiburg x Hamburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Werder Bremen x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball Union Berlin x Mainz - 11h30 - OneFootball St. Pauli x Leipzig - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Heidenheim x Colônia - 11h30 - OneFootball Leverkusen x Stuttgart - 14h30 - Xsports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Real Oviedo x Betis - 10h - ESPN 2 e Disney+ Villarreal x Alavés - 12h15 - Disney+ Girona x Osasuna - 14h30 - ESPN 3 e Disney+ Valencia x Elche - 17h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Italiano Como x Bologna - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Udinese x Pisa - 11h - Disney+ Roma x Sassuolo - 14h - ESPN 4 e Disney+ Atalanta x Torino - 16h45 - XSports e Disney+ Campeonato Saudita Neom x Al Fateh - 11h - Sem informações Al Riyadh x Al Feiha - 12h - Sem informações Al Akhdoud x Al Ahli - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria - 13h - Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay Egito x Costa do Marfim - 16h - Band, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay Onde assistir ao jogo de Argélia e Nigéria; veja o horário O jogo entre Argélia x Nigéria terá transmissão ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 13h. Onde assistir ao jogo de Egito e Costa do Marfim; veja o horário O jogo entre Egito x Costa do Marfim terá transmissão ao vivo pela Band, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Leverkusen e Stuttgart; veja o horário O jogo entre Leverkusen x Stuttgart terá transmissão ao vivo pela XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Al Akhdoud e Al Ahli; veja o horário O jogo entre Al Akhdoud x Al Ahli terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 16h - Egito x Costa do Marfim - Copa Africana de Nações Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 13h - Argélia x Nigéria - Copa Africana de Nações TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 10h - Real Oviedo x Betis - La Liga 14h - Roma x Sassuolo - Campeonato Italiano 14h30 - Girona x Osasuna - La Liga 17h - Valencia x Elche - La Liga SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV neste sábado. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 10h - Real Oviedo x Betis - La Liga 11h - Como x Bologna - Campeonato Italiano 11h - Udinese x Pisa - Campeonato Italiano 12h15 - Villarreal x Alavés - La Liga 14h - Roma x Sassuolo - Campeonato Italiano 14h30 - Girona x Osasuna - La Liga 16h45 - Atalanta x Torino - Campeonato Italiano 17h - Valencia x Elche - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. 