Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Leverkusen e Stuttgart jogarão pela Bundesliga às 14h30 (X/ @bayer04_en)

Os jogos de hoje, neste sábado (10/01), incluem partidas pela Copa Africana de Nações, Campeonato Saudita, La Liga outras competições internacionais.

Às 13h, a Argélia enfrentará a Nigéria pela Copa Africana de Nações. Já às 16h, o Egito enfrentará a Costa do Marfim pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Hamburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Werder Bremen x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball
  3. Union Berlin x Mainz - 11h30 - OneFootball
  4. St. Pauli x Leipzig - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  5. Heidenheim x Colônia - 11h30 - OneFootball
  6. Leverkusen x Stuttgart - 14h30 - Xsports, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Oviedo x Betis - 10h - ESPN 2 e Disney+
  2. Villarreal x Alavés - 12h15 - Disney+
  3. Girona x Osasuna - 14h30 - ESPN 3 e Disney+
  4. Valencia x Elche - 17h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como x Bologna - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Udinese x Pisa - 11h - Disney+
  3. Roma x Sassuolo - 14h - ESPN 4 e Disney+
  4. Atalanta x Torino - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Neom x Al Fateh - 11h - Sem informações
  2. Al Riyadh x Al Feiha - 12h - Sem informações
  3. Al Akhdoud x Al Ahli - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

Copa Africana de Nações

  1. Argélia x Nigéria - 13h - Bandsports, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay
  2. Egito x Costa do Marfim - 16h - Band, Youtube (Esporte na Band) e Bandplay

Onde assistir ao jogo de Argélia e Nigéria; veja o horário

O jogo entre Argélia x Nigéria terá transmissão ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Egito e Costa do Marfim; veja o horário

O jogo entre Egito x Costa do Marfim terá transmissão ao vivo pela Band, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Leverkusen e Stuttgart; veja o horário

O jogo entre Leverkusen x Stuttgart terá transmissão ao vivo pela XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Al Akhdoud e Al Ahli; veja o horário

O jogo entre Al Akhdoud x Al Ahli terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 16h - Egito x Costa do Marfim - Copa Africana de Nações

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 13h - Argélia x Nigéria - Copa Africana de Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 10h - Real Oviedo x Betis - La Liga
  2. 14h - Roma x Sassuolo - Campeonato Italiano
  3. 14h30 - Girona x Osasuna - La Liga
  4. 17h - Valencia x Elche - La Liga

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste sábado.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 10h - Real Oviedo x Betis - La Liga
  2. 11h - Como x Bologna - Campeonato Italiano
  3. 11h - Udinese x Pisa - Campeonato Italiano
  4. 12h15 - Villarreal x Alavés - La Liga
  5. 14h - Roma x Sassuolo - Campeonato Italiano
  6. 14h30 - Girona x Osasuna - La Liga
  7. 16h45 - Atalanta x Torino - Campeonato Italiano
  8. 17h - Valencia x Elche - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Freiburg x Hamburg - Bundesliga
  2. 11h30 - Werder Bremen x Hoffenheim - Bundesliga
  3. 11h30 - Union Berlin x Mainz - Bundesliga
  4. 11h30 - St. Pauli x Leipzig - Bundesliga
  5. 11h30 - Heidenheim x Colônia - Bundesliga
  6. 14h30 - Leverkusen x Stuttgart - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa Africana de Nações

Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações

Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 15h00

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda