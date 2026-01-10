Capa Jornal Amazônia
Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Santos goleou o Cruzeiro por 3 a 0, enquanto o Novorizontino perdeu para o Goiás por 1 a 0 (Ozzair Jr/ Novorizontino)

Santos x Novorizontino disputam hoje, sábado (10/01), a 1° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Santos empatou com o Mirassol por 1 a 1, empatou com o Internacional por esse mesmo placar e acumulou 3 vitórias goleadas de 3 a 0 contra o Sport Recife, Juventude e Cruzeiro.

Já o Novorizontino empatou com o Botafogo SP por 1 a 1, empatou com o América-MG por 2 a 2, empatou com o Remo por 1 a 1 e perdeu para o Goiás por 1 a 0.

Santos x Novorizontino: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Willian Arão e Rollheiser; Robinho Jr., Gabigol e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Novorizontino: Jordi; Jhilmar Lora, Eduardo Brock, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Luís Oyama, Rômulo e Matheus Bianqui; Vinicius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA
Santos x Novorizontino
Campeonato Paulista
Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)
Data/Horário: 10 de janeiro de 2026, 16h

.
