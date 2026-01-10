Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 10.01.26 15h00 Em seus últimos jogos, o Santos goleou o Cruzeiro por 3 a 0, enquanto o Novorizontino perdeu para o Goiás por 1 a 0 (Ozzair Jr/ Novorizontino) Santos x Novorizontino disputam hoje, sábado (10/01), a 1° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Santos x Novorizontino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Santos empatou com o Mirassol por 1 a 1, empatou com o Internacional por esse mesmo placar e acumulou 3 vitórias goleadas de 3 a 0 contra o Sport Recife, Juventude e Cruzeiro. Já o Novorizontino empatou com o Botafogo SP por 1 a 1, empatou com o América-MG por 2 a 2, empatou com o Remo por 1 a 1 e perdeu para o Goiás por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Santos x Novorizontino: prováveis escalações Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Willian Arão e Rollheiser; Robinho Jr., Gabigol e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Novorizontino: Jordi; Jhilmar Lora, Eduardo Brock, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Luís Oyama, Rômulo e Matheus Bianqui; Vinicius Paiva e Robson. Técnico: Enderson Moreira. FICHA TÉCNICA Santos x Novorizontino Campeonato Paulista Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP) Data/Horário: 10 de janeiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos Novorizontino jogos de hoje Campeonato Paulista Paulistão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03