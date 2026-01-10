Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 10.01.26 15h00 Nas oitavas de final, a Costa do Marfim goleou a Burkina Faso e o Egito goleou o Benim (X/ @EgyptNT_EN) Egito x Costa do Marfim disputam hoje, sábado (10/01), as quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Egito x Costa do Marfim ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Band, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Africana, o Egito venceu o Zimbábue por 2 a 1, superou a África do Sul por 1 a 0 e empatou sem gols com a Angola. Em seguida, a equipe goleou o Benim por 3 a 1. Já a Costa do Marfim venceu o Moçambique por 1 a 0, empatou com o Camarões por 1 a 1 e venceu o Gabão por 3 a 2. Nas oitavas de final, o time goleou Burkina Faso por 3 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Egito x Costa do Marfim: prováveis escalações Egito: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Ashour; Attia, Fathy, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet. Técnico: Hossam Hassan. Costa do Marfim: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande. Técnico: Emerse Faé. FICHA TÉCNICA Egito x Costa do Marfim Copa Africana de Nações Local: Estádio de Agadir, no Marrocos Data/Horário: 10 de janeiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Egito Costa do Marfim jogos de hoje copa africana de nações COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03