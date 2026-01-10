Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações

Egito x Costa do Marfim disputam hoje, sábado (10/01), as quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Egito x Costa do Marfim ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Band, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana, o Egito venceu o Zimbábue por 2 a 1, superou a África do Sul por 1 a 0 e empatou sem gols com a Angola. Em seguida, a equipe goleou o Benim por 3 a 1.

Já a Costa do Marfim venceu o Moçambique por 1 a 0, empatou com o Camarões por 1 a 1 e venceu o Gabão por 3 a 2. Nas oitavas de final, o time goleou Burkina Faso por 3 a 0.

Egito x Costa do Marfim: prováveis escalações

Egito: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Ashour; Attia, Fathy, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet. Técnico: Hossam Hassan.

Costa do Marfim: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande. Técnico: Emerse Faé.

FICHA TÉCNICA

Egito x Costa do Marfim

Copa Africana de Nações

Local: Estádio de Agadir, no Marrocos

Data/Horário: 10 de janeiro de 2026, 16h