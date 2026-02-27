Parma x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/02) pelo Campeonato Italiano

Parma x Cagliari disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 27° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Parma x Cagliari ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Parma está em 12° lugar na Série A saudita comm 8 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 19 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Italiano.

Já o Cagliari está em 13° lugar na competição e acumula 7 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Parma x Cagliari: prováveis escalações

Parma: Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Del Prato, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino.

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Kilicsoy.

FICHA TÉCNICA

Parma x Cagliari

Campeonato Italiano

Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália

Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, 16h45