Augsburg x Colônia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/02) pela Bundesliga

Augsburg e Köln jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Augsburg soma 4 pontos a mais que o Colônia (X/ @FCAugsburg)

Augsburg x Colônia disputam hoje, sexta-feira (27/02), a 24° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), na SGL Arena, em Augsburg, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Augsburg x Colônia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Augsburg é o 10° colocado da Bundesliga e acumula 8 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 41 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Köln está em 12° lugar com 6 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 33 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe rregistrou 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas nas últimas rodadas.

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A saudita, Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Alemão e Premier League movimentam o futebol nesta sexta-feira

Augsburg x Colônia: prováveis escalações

Augsburg: Vandevoordt; Henrichs, Seiwald, Orbán e Finkgrafe; Baumgartner, Schlager e Diomande; Gruda, Nusa e Harder. Técnico: Ole Werner.

Colônia: Kobel; Reggiani, Anton e Bensebaini; Ryerson, Jobe Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Serhou e Brandt; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA
Augsburg x Colônia
Bundesliga 2026
Local: SGL Arena, em Augsburg, Alemanha
Data/Horário: 27 de fevereiro de 2026, às 14h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

