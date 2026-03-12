Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores

Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Independiente e Juventud empataram por 1 a 1 durante a partida de ida (X/ @JuventudUy)

Independiente Medellín x Juventud disputam hoje, quinta-feira (12/03), a volta da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellin, Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente de Medellín x Juventud ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na etapa anterior, o Juventud venceu o Guaraní após empate sem gols e vitória de 2 a 1; e o Independiente superou o Liverpool-URU após vitória de 2 a 1 e empate sem gols.

A partida de ida entre Independiente Medellín e Juventud terminou em empate de 1 a 1.

VEJA MAIS

Independiente de Medellín x Juventud: prováveis escalações

Independiente: Ichazo; Mena, Ortiz, Mantilla, Palacios e Fabra; Moreno, Loboa e Serna; Larrosa e Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo.

Juventud: Sosa; Barrandeguy, Pernicone, Morosini, Alaniz e Larregui; Sánchez, Chagas e Más; Gonzalo Gómez e Ramiro Peralta. Técnico: Sebastián Méndez.

FICHA TÉCNICA
Independiente Medellín x Juventud 
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellin, Colômbia
Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Juventud

Independiente Medellín

jogos de hoje

Copa Libertadores da América
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda