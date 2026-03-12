Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 12.03.26 20h30 Independiente e Juventud empataram por 1 a 1 durante a partida de ida (X/ @JuventudUy) Independiente Medellín x Juventud disputam hoje, quinta-feira (12/03), a volta da terceira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellin, Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Independiente de Medellín x Juventud ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na etapa anterior, o Juventud venceu o Guaraní após empate sem gols e vitória de 2 a 1; e o Independiente superou o Liverpool-URU após vitória de 2 a 1 e empate sem gols. A partida de ida entre Independiente Medellín e Juventud terminou em empate de 1 a 1. Independiente de Medellín x Juventud: prováveis escalações Independiente: Ichazo; Mena, Ortiz, Mantilla, Palacios e Fabra; Moreno, Loboa e Serna; Larrosa e Fydriszewski. Técnico: Alejandro Restrepo. Juventud: Sosa; Barrandeguy, Pernicone, Morosini, Alaniz e Larregui; Sánchez, Chagas e Más; Gonzalo Gómez e Ramiro Peralta. Técnico: Sebastián Méndez. FICHA TÉCNICA Independiente Medellín x Juventud Copa Libertadores da América Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellin, Colômbia Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30