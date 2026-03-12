Huracán x River Plate: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Campeonato Argentino

Huracán x River Plate disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 10° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Huracán x River Plate ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Huracán está na 7ª colocação no Grupo B do Campeonato Argentino e acumula um total de 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas suas últimas partidas, o Huracán teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o River Plate ocupa a 9ª posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

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Huracán x River Plate: prováveis escalações

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. Técnico: Diego Martínez.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio (Kendry Páez) e Sebastián Driussi. Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA

Huracán x River Plate

Campeonato Argentino

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30