Huracán x River Plate: onde assistir e escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Campeonato Argentino Huracán e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 12.03.26 20h30 O River Plate vem de um empate de 1 a 1 com o Independiente Rivadavia (X/ @RiverPlate) Huracán x River Plate disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 10° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Huracán x River Plate ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Huracán está na 7ª colocação no Grupo B do Campeonato Argentino e acumula um total de 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas suas últimas partidas, o Huracán teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o River Plate ocupa a 9ª posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Huracán x River Plate: prováveis escalações Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. Técnico: Diego Martínez. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio (Kendry Páez) e Sebastián Driussi. Técnico: Eduardo Coudet. FICHA TÉCNICA Huracán x River Plate Campeonato Argentino Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 12 de março de 2026, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave River Plate Huracán jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02