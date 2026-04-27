Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% Caio Maia 27.04.26 17h35 Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará (Divulgação/ FPF) O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, participou nesta segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, de mais uma reunião do Grupo de Trabalho de Base Brasileira, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A iniciativa tem como objetivo discutir medidas para o fortalecimento do futebol de formação no país, com foco em calendário, infraestrutura e legislação. Durante o encontro, o dirigente paraense apresentou a palestra “Calendário de competições das categorias de base: desafios e boas práticas”, destacando a importância da organização e da regularidade dos torneios para o desenvolvimento de atletas e clubes. Segundo ele, a previsibilidade no calendário é um dos pilares para a evolução do trabalho nas categorias inferiores. No Pará, o modelo adotado pela federação tem refletido em crescimento expressivo. O número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400%. A nova estrutura já contabiliza mais de mil partidas realizadas, com competições regionalizadas que abrangem a Região Metropolitana, além de polos no oeste, sul e nordeste do estado. O impacto também é percebido na projeção de atletas no cenário local e nacional. Jogadores formados nas categorias de base paraenses têm ganhado espaço e valorização no mercado. Entre os exemplos citados estão Kadu, do Clube do Remo; PH, do Paysandu Sport Club; Camavinga, da Tuna Luso Brasileira; e Kukri, do Águia de Marabá Futebol Clube, que ilustram o avanço na formação e visibilidade de talentos do futebol paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu fpf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 Futebol Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D Meia decide no segundo tempo, garante primeiro triunfo do Azulão e encerra invencibilidade da Lusa 25.04.26 20h45 Futebol Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D 23.04.26 21h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31