Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará

Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400%

Caio Maia
fonte

Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará (Divulgação/ FPF)

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, participou nesta segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, de mais uma reunião do Grupo de Trabalho de Base Brasileira, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A iniciativa tem como objetivo discutir medidas para o fortalecimento do futebol de formação no país, com foco em calendário, infraestrutura e legislação.

Durante o encontro, o dirigente paraense apresentou a palestra “Calendário de competições das categorias de base: desafios e boas práticas”, destacando a importância da organização e da regularidade dos torneios para o desenvolvimento de atletas e clubes. Segundo ele, a previsibilidade no calendário é um dos pilares para a evolução do trabalho nas categorias inferiores.

No Pará, o modelo adotado pela federação tem refletido em crescimento expressivo. O número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400%. A nova estrutura já contabiliza mais de mil partidas realizadas, com competições regionalizadas que abrangem a Região Metropolitana, além de polos no oeste, sul e nordeste do estado.

O impacto também é percebido na projeção de atletas no cenário local e nacional. Jogadores formados nas categorias de base paraenses têm ganhado espaço e valorização no mercado. Entre os exemplos citados estão Kadu, do Clube do Remo; PH, do Paysandu Sport Club; Camavinga, da Tuna Luso Brasileira; e Kukri, do Águia de Marabá Futebol Clube, que ilustram o avanço na formação e visibilidade de talentos do futebol paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

fpf
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará

Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400%

27.04.26 17h35

Futebol

Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo

Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu

26.04.26 8h00

Futebol

Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D

Meia decide no segundo tempo, garante primeiro triunfo do Azulão e encerra invencibilidade da Lusa

25.04.26 20h45

Futebol

Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia

Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D

23.04.26 21h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor'

Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina

27.04.26 9h27

futebol

Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco

Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado'

27.04.26 11h28

REMO

Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável'

Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários

26.04.26 13h24

Futebol

Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C

Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém.

27.04.26 12h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda