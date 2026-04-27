Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, participou nesta segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, de mais uma reunião do Grupo de Trabalho de Base Brasileira, promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A iniciativa tem como objetivo discutir medidas para o fortalecimento do futebol de formação no país, com foco em calendário, infraestrutura e legislação.

Durante o encontro, o dirigente paraense apresentou a palestra “Calendário de competições das categorias de base: desafios e boas práticas”, destacando a importância da organização e da regularidade dos torneios para o desenvolvimento de atletas e clubes. Segundo ele, a previsibilidade no calendário é um dos pilares para a evolução do trabalho nas categorias inferiores.

No Pará, o modelo adotado pela federação tem refletido em crescimento expressivo. O número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400%. A nova estrutura já contabiliza mais de mil partidas realizadas, com competições regionalizadas que abrangem a Região Metropolitana, além de polos no oeste, sul e nordeste do estado.

O impacto também é percebido na projeção de atletas no cenário local e nacional. Jogadores formados nas categorias de base paraenses têm ganhado espaço e valorização no mercado. Entre os exemplos citados estão Kadu, do Clube do Remo; PH, do Paysandu Sport Club; Camavinga, da Tuna Luso Brasileira; e Kukri, do Águia de Marabá Futebol Clube, que ilustram o avanço na formação e visibilidade de talentos do futebol paraense.