Copa do Mundo: a disputa entre futebol e basquete nos Estados Unidos A quilômetros de distância, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o clima de Copa do Mundo ainda é bastante diferente Felipe Campos especial para O Liberal 11.06.26 23h41 Nesta quinta-feira (11), México e África do Sul fizeram o jogo de abertura da Copa do Mundo da FIFA de 2026. A partida foi realizada na Cidade do México e contou com a presença de mais de 87 mil torcedores no Estádio Azteca, palco do tricampeonato do Brasil, em 1970. A quilômetros de distância, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o clima de Copa do Mundo ainda é bastante diferente. A maior festa local tem sido da torcida do New York Knicks, time de basquete que disputa a final da NBA depois de 27 anos e está a uma vitória de conquistar um título que não vem desde 1973. Enquanto poucas camisas de futebol são vistas nas ruas, as regatas da equipe nova-iorquina são tendência e o principal assunto é a virada protagonizada pela equipe na última quarta-feira (10). A Copa do Migrantes Apesar da falta de clima de Copa do Mundo pelo americano, ainda é possível ver um pouco do mundial por aqui. Em Jersey City, centro de Nova Jersey, a equipe do Grupo Liberal encontrou vários jovens jogando futebol. Ao todo, eram seis equatorianos, um português e um mexicano que moram na região, assistiram à partida de abertura juntos e decidiram jogar futebol depois. Um pouco mais distante do centro do estado, em Newark, são os atendentes de uma conveniência que estão ligados na Copa do Mundo. Vindo da Costa do Marfim, Mamadou Koné disse estar empolgado com o mundial e feliz pela recente vitória da sua seleção diante da França. Morador local há 12 anos, Mamadou chegou a ser atleta profissional em seu país e acompanha futebol com frequência. Ao saber que estava falando com brasileiros, ressaltou a qualidade de Neymar e lembrou de Ronaldinho Gaúcho. O comércio da Copa do Mundo Mesmo com a vida seguindo normalmente, foi possível ver a presença de alguns artigos nacionais sendo vendidos em uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos. Chapéus, cordões e bandeiras estavam sendo vendidos próximos ao caixa e estavam com uma venda um pouco acima do normal, como nos informou a atendente Pauletta Johnson. No entanto, a promoção que mais chamou atenção foi de uma revendedora de carros colombiana, que prometia até 500 dólares de desconto para qualquer pessoa que se apresentasse com a camisa da seleção do país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 COPA Copa do Mundo: a disputa entre futebol e basquete nos Estados Unidos A quilômetros de distância, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o clima de Copa do Mundo ainda é bastante diferente 11.06.26 23h41 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47