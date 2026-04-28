Belém recebe evento de gestão e sustentabilidade no esporte; saiba como participar

A integração entre direito, gestão e sustentabilidade no esporte será tema de um evento duplo marcado para Belém. No próximo dia 8 de maio, a capital paraense recebe a quarta edição do Seminário de Direito Desportivo e Gestão, que, neste ano, será realizado em conjunto com o EcoFut Pará.

A proposta é reunir profissionais do direito, gestores esportivos, estudantes e especialistas para discutir temas como governança, legislação esportiva, inovação e responsabilidade ambiental no esporte. O encontro será realizado na Casa Mia, com programação ao longo da tarde e noite.

De acordo com a organização, a união entre os dois eventos busca ampliar o alcance dos debates e promover a troca de experiências entre diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento do esporte. A iniciativa conta com apoio da Federação Paraense de Futebol (FPF).

O seminário chega à quarta edição inserido em um contexto de maior discussão sobre profissionalização e modernização da gestão esportiva no estado. A expectativa é que o evento contribua para a qualificação de agentes que atuam direta ou indiretamente no setor.

O organizador André Cavalcante destacou que a integração com o EcoFut amplia o escopo das discussões ao incorporar pautas contemporâneas. “Estamos elevando o nível do debate ao integrar o seminário com o EcoFut, trazendo uma visão mais ampla e atual sobre o futuro do esporte”, afirmou.

Serviço

Evento: IV Seminário de Direito Desportivo e Gestão + EcoFut Pará

Data: 8 de maio

Horário: 13h30 às 21h

Local: Casa Mia, em Belém

Público-alvo: profissionais do direito, gestores esportivos, estudantes e interessados