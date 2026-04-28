Belém recebe evento de gestão e sustentabilidade no esporte; saiba como participar Proposta é reunir profissionais para discutir temas como governança, legislação esportiva, inovação e responsabilidade ambiental no esporte. O Liberal 28.04.26 14h22 Belém recebe evento de gestão e sustentabilidade no esporte (Divulgação) A integração entre direito, gestão e sustentabilidade no esporte será tema de um evento duplo marcado para Belém. No próximo dia 8 de maio, a capital paraense recebe a quarta edição do Seminário de Direito Desportivo e Gestão, que, neste ano, será realizado em conjunto com o EcoFut Pará. A proposta é reunir profissionais do direito, gestores esportivos, estudantes e especialistas para discutir temas como governança, legislação esportiva, inovação e responsabilidade ambiental no esporte. O encontro será realizado na Casa Mia, com programação ao longo da tarde e noite. De acordo com a organização, a união entre os dois eventos busca ampliar o alcance dos debates e promover a troca de experiências entre diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento do esporte. A iniciativa conta com apoio da Federação Paraense de Futebol (FPF). O seminário chega à quarta edição inserido em um contexto de maior discussão sobre profissionalização e modernização da gestão esportiva no estado. A expectativa é que o evento contribua para a qualificação de agentes que atuam direta ou indiretamente no setor. O organizador André Cavalcante destacou que a integração com o EcoFut amplia o escopo das discussões ao incorporar pautas contemporâneas. “Estamos elevando o nível do debate ao integrar o seminário com o EcoFut, trazendo uma visão mais ampla e atual sobre o futuro do esporte”, afirmou. Serviço Evento: IV Seminário de Direito Desportivo e Gestão + EcoFut Pará Data: 8 de maio Horário: 13h30 às 21h Local: Casa Mia, em Belém Público-alvo: profissionais do direito, gestores esportivos, estudantes e interessados Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 Futebol Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu 26.04.26 8h00 Futebol Águia vence a Tuna com dois de Felipe Pará e assume liderança na Série D Meia decide no segundo tempo, garante primeiro triunfo do Azulão e encerra invencibilidade da Lusa 25.04.26 20h45 Futebol Tuna encerra preparação e defende liderança diante do Águia Embalada por vitória, equipe cruzmaltina vai completa para duelo em Marabá pela Série D 23.04.26 21h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? Veja candidatos à vaga na Copa Sem o jogador do Real Madrid, o cenário se abre, mas com poucas mudanças drásticas 28.04.26 11h11