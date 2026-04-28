Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? Veja candidatos à vaga na Copa

A lesão de Éder Militão cria um desafio para Carlo Ancelotti na formação da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. O defensor, submetido a cirurgia na terça-feira, 28, tem previsão de retorno apenas para outubro.

Militão era considerado importante como zagueiro e opção para a lateral direita, uma posição vista como carente. Sua ausência abre espaço, mas a comissão técnica deve buscar reposição dentro de nomes já monitorados.

A ideia de Ancelotti é levar nove defensores para o Mundial. Grande parte da lista já está definida, incluindo jogadores como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Danilo, Wesley, Alex Sandro e Douglas Santos.

Ibañez desponta como favorito na disputa pela vaga

Ibañez é o principal nome para ocupar a vaga deixada por Militão. O defensor, revelado pelo Fluminense e atualmente no Al-Ahli, foi testado pela comissão técnica recentemente.

Nos amistosos contra França e Croácia, Ibañez atuou pela lateral direita da defesa, fora de sua posição habitual. Sua adaptação foi bem avaliada, aumentando sua confiança no grupo como opção para a função de Militão.

Vanderson e Alexsandro são outras opções, mas com incertezas

Vanderson, lateral do Monaco, é outra possibilidade. O jogador possui características equilibradas, com capacidade de apoiar o ataque sem grandes riscos defensivos.

Sua condição física, porém, gera dúvidas. Um exame em maio definirá sua recuperação para a Copa. Ancelotti prioriza atletas 100% fisicamente, e a incerteza pode afetar sua convocação.

O zagueiro Alexsandro Ribeiro, do Lille, também está no radar da comissão técnica. Contudo, sua dificuldade em manter atuações consistentes no clube francês reduz suas chances neste momento.

A decisão final de Ancelotti considera o esquema tático da equipe. Sem Militão, a tendência aponta para Wesley como titular na lateral direita, devido às suas características de apoio ofensivo.

Se o foco for maior equilíbrio defensivo, a comissão pode usar Ibañez adaptado ou Danilo, do Flamengo. Danilo, embora zagueiro hoje, fez carreira como lateral e tem vaga quase garantida.

A vaga de Militão deve ser preenchida sem grandes surpresas, mas impactará a montagem da seleção, especialmente na lateral. Este setor já vinha sendo ajustado.

A lista final será anunciada em 18 de maio. A estreia do Brasil na Copa do Mundo ocorre em 13 de junho, contra Marrocos. A comissão monitora a condição física dos atletas até lá.