Quem ganha espaço na seleção com a lesão de Éder Militão? Veja candidatos à vaga na Copa Sem o jogador do Real Madrid, o cenário se abre, mas com poucas mudanças drásticas Estadão Conteúdo 28.04.26 11h11 A lesão de Éder Militão cria um desafio para Carlo Ancelotti na formação da seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026. O defensor, submetido a cirurgia na terça-feira, 28, tem previsão de retorno apenas para outubro. Militão era considerado importante como zagueiro e opção para a lateral direita, uma posição vista como carente. Sua ausência abre espaço, mas a comissão técnica deve buscar reposição dentro de nomes já monitorados. A ideia de Ancelotti é levar nove defensores para o Mundial. Grande parte da lista já está definida, incluindo jogadores como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Danilo, Wesley, Alex Sandro e Douglas Santos. Ibañez desponta como favorito na disputa pela vaga Ibañez é o principal nome para ocupar a vaga deixada por Militão. O defensor, revelado pelo Fluminense e atualmente no Al-Ahli, foi testado pela comissão técnica recentemente. Nos amistosos contra França e Croácia, Ibañez atuou pela lateral direita da defesa, fora de sua posição habitual. Sua adaptação foi bem avaliada, aumentando sua confiança no grupo como opção para a função de Militão. Vanderson e Alexsandro são outras opções, mas com incertezas Vanderson, lateral do Monaco, é outra possibilidade. O jogador possui características equilibradas, com capacidade de apoiar o ataque sem grandes riscos defensivos. Sua condição física, porém, gera dúvidas. Um exame em maio definirá sua recuperação para a Copa. Ancelotti prioriza atletas 100% fisicamente, e a incerteza pode afetar sua convocação. O zagueiro Alexsandro Ribeiro, do Lille, também está no radar da comissão técnica. Contudo, sua dificuldade em manter atuações consistentes no clube francês reduz suas chances neste momento. A decisão final de Ancelotti considera o esquema tático da equipe. Sem Militão, a tendência aponta para Wesley como titular na lateral direita, devido às suas características de apoio ofensivo. Se o foco for maior equilíbrio defensivo, a comissão pode usar Ibañez adaptado ou Danilo, do Flamengo. Danilo, embora zagueiro hoje, fez carreira como lateral e tem vaga quase garantida. A vaga de Militão deve ser preenchida sem grandes surpresas, mas impactará a montagem da seleção, especialmente na lateral. Este setor já vinha sendo ajustado. A lista final será anunciada em 18 de maio. A estreia do Brasil na Copa do Mundo ocorre em 13 de junho, contra Marrocos. A comissão monitora a condição física dos atletas até lá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção lesão Militão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após a 13ª rodada da Série A, Remo se distancia do primeiro time fora da zona de rebaixamento Pontuação do Remo para o primeiro time fora do Z4 aumentou após o término da rodada 27.04.26 20h59 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site Inicialmente, o Real Madrid havia informado apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade 28.04.26 8h22 Futebol Paysandu investe em tecnologia e reforça estrutura do Centro de Saúde e Performance Clube adquire equipamentos de alto rendimento para reabilitação e prevenção de lesões; instalação será na Curuzu 27.04.26 20h37