Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação O Liberal 12.03.26 20h30 O Azulão conseguiu passar pelo time carioca e avançou na Copa do Brasil. (@saviosantosfoto) O Águia de Marabá conquistou uma vitória valiosa na noite desta quinta-feira (12) e avançou à próxima fase da Copa do Brasil. Jogando no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro, o time paraense derrotou o Madureira por 1 a 0 e garantiu vaga na quarta fase da competição, além de uma premiação de aproximadamente R$ 1,07 milhão. O gol que definiu a classificação saiu ainda no primeiro tempo. Já nos acréscimos da etapa inicial, Gustavo fez o pivô e acionou Wesley em profundidade. O atacante avançou pela direita e cruzou para Felipe Pará, que apareceu livre para finalizar e balançar as redes. Antes disso, o Madureira teve a grande chance de abrir o placar. Aos 18 minutos, Rodrigo Lindoso cobrou pênalti marcado após lance com Giovani, mas isolou a bola e desperdiçou a oportunidade para o time carioca. VEJA MAIS Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense Paysandu derrota a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Na segunda etapa, o Madureira tentou pressionar em busca do empate e chegou a marcar com Giovani, porém o lance foi anulado. A equipe carioca seguiu insistindo, principalmente em bolas paradas, mas encontrou dificuldades diante da defesa bem organizada do Águia. Com vantagem no placar, o time paraense administrou o resultado até o apito final e confirmou a classificação fora de casa. Agora, o Águia de Marabá aguarda o vencedor do confronto entre Tuna Luso e Juventude para conhecer o adversário na próxima fase da Copa do Brasil.