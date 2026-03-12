Capa Jornal Amazônia
Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

O Liberal
fonte

O Azulão conseguiu passar pelo time carioca e avançou na Copa do Brasil. (@saviosantosfoto)

O Águia de Marabá conquistou uma vitória valiosa na noite desta quinta-feira (12) e avançou à próxima fase da Copa do Brasil. Jogando no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro, o time paraense derrotou o Madureira por 1 a 0 e garantiu vaga na quarta fase da competição, além de uma premiação de aproximadamente R$ 1,07 milhão.

O gol que definiu a classificação saiu ainda no primeiro tempo. Já nos acréscimos da etapa inicial, Gustavo fez o pivô e acionou Wesley em profundidade. O atacante avançou pela direita e cruzou para Felipe Pará, que apareceu livre para finalizar e balançar as redes.

Antes disso, o Madureira teve a grande chance de abrir o placar. Aos 18 minutos, Rodrigo Lindoso cobrou pênalti marcado após lance com Giovani, mas isolou a bola e desperdiçou a oportunidade para o time carioca.

Na segunda etapa, o Madureira tentou pressionar em busca do empate e chegou a marcar com Giovani, porém o lance foi anulado. A equipe carioca seguiu insistindo, principalmente em bolas paradas, mas encontrou dificuldades diante da defesa bem organizada do Águia.

Com vantagem no placar, o time paraense administrou o resultado até o apito final e confirmou a classificação fora de casa. Agora, o Águia de Marabá aguarda o vencedor do confronto entre Tuna Luso e Juventude para conhecer o adversário na próxima fase da Copa do Brasil.

futebol

copa do brasil 2026

tuna x juventude

futebol brasileiro

jornal amazônia
Futebol
