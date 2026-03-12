Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém

O Fluminense desembarcou em Belém na noite da última quarta-feira (11) para o confronto contra o Remo, válido pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na chegada ao hotel, os jogadores e a comissão técnica foram recepcionados por torcedores do tricolor carioca.

Os jogadores posaram para fotos e deram autógrafos aos torcedores presentes no local. O técnico Luis Zubeldía também parou para atender os admiradores.

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o Fluminense destacou que o carinho dos torcedores no estado é "sempre incrível".

O Flu encara o Remo nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, no Mangueirão. Este é o primeiro confronto pelo Brasileirão entre as equipes desde 1986. Os times já se enfrentaram cinco vezes: cada um venceu uma vez e houve três empates.

Se vencer, o Remo chegará a seis pontos e garantirá mais uma rodada fora da zona de rebaixamento.