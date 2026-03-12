Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão O Liberal 12.03.26 9h29 Jogadores distribuíram autógrafos para os torcedores (Reprodução/ Instagram) O Fluminense desembarcou em Belém na noite da última quarta-feira (11) para o confronto contra o Remo, válido pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na chegada ao hotel, os jogadores e a comissão técnica foram recepcionados por torcedores do tricolor carioca. Os jogadores posaram para fotos e deram autógrafos aos torcedores presentes no local. O técnico Luis Zubeldía também parou para atender os admiradores. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, o Fluminense destacou que o carinho dos torcedores no estado é "sempre incrível". VEJA MAIS Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente O Flu encara o Remo nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, no Mangueirão. Este é o primeiro confronto pelo Brasileirão entre as equipes desde 1986. Os times já se enfrentaram cinco vezes: cada um venceu uma vez e houve três empates. Se vencer, o Remo chegará a seis pontos e garantirá mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Torcedores recepcionam jogadores do Fluminense na chegada a Belém Tricolor carioca enfrenta o Remo nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão 12.03.26 9h29 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 futebol Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010 11.03.26 14h39 futebol Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul 11.03.26 13h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 Futebol Castanhal é goleado em casa e se despede da Copa do Brasil Japiim sofre 4 a 0 do Nova Iguaçu no Modelão e dá adeus à competição nacional ainda na terceira fase 11.03.26 22h38 FUTEBOL No ‘confronto dos vices’, Remo recebe o Fluminense buscando a primeira vitória na Série A Remo e Fluminense duelam no Mangueirão, após perdas dos campeonatos estaduais no último domingo para Paysandu e Flamengo, respectivamente 12.03.26 8h00 FUTEBOL Na Curuzu, Tuna x Juventude duelam por vaga e cota de mais de R$1 milhão na Copa do Brasil Lusa pega o time gaúcho na luta por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, que pode garantir uma cota de mais de R$1 milhão à equipe paraense 12.03.26 8h30