Jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão terá esquema de segurança com mais de 950 agentes

Remo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo deve reunir mais de 20 mil torcedores e, por isso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) organizou um esquema de segurança especial que vai contar com mais de 950 agentes.

As ações começam horas antes do jogo, às 11h desta quinta-feira. O policiamento na área do estádio será reforçado, assim como nas ruas de acesso ao Mangueirão. O principal objetivo é evitar transtornos e garantir mais segurança aos torcedores.

“O trabalho das forças de segurança é garantir que os torcedores possam acompanhar a partida, com amigos ou família, com tranquilidade e segurança”, ressaltou o titular da Segup, coronel PM Ed-Lin Anselmo.

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A ação contará com a união das forças policiais do estado, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar. Além disso, o Centro de Controle e Comando Operacional (CCCO) do Mangueirão reunirá representantes de cada força de segurança, permitindo o monitoramento em tempo real das câmeras instaladas dentro e fora do estádio.

Ao todo, serão 97 viaturas, 63 motocicletas, 16 conjuntos de cavalaria, um pelotão de choque e dois cães trabalhando no jogo.

Acesso ao jogo

Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h. O acesso ao estádio será de forma híbrida, com o sistema de biometria facial nas catracas. Também será possível entrar com o ingresso digital, via QR Code.

Campanhas

O jogo também terá ações de enfrentamento à importunação sexual, à violência doméstica e de combate ao feminicídio. As equipes também atuarão na orientação do público e na divulgação dos canais de denúncia e de atendimento do Estado, fortalecendo a rede de proteção às vítimas.

Confira as mudanças no trânsito

Avenida Augusto Montenegro: a pista do BRT poderá ser utilizada pelos veículos, com orientação dos agentes de trânsito. A entrada pela Alameda do Ginásio Guilherme Paraense, o “Mangueirinho”, estará liberada;

Sentido Entroncamento/Icoaraci: os condutores deverão permanecer na faixa da direita e, após o semáforo da Alameda Mangueirinho, poderão acessar a pista do BRT para chegar ao estacionamento do Lado A;

Sentido Icoaraci/Entroncamento: será possível acessar os três portões do Lado A do estacionamento;

Avenida Transmangueirão: o trecho entre a Avenida Centenário e o Portão F do estacionamento funcionará em sentido único. Do Portão F até a Avenida Augusto Montenegro, o fluxo será em sentido duplo, com acesso permitido apenas para veículos de passeio.