Confira a letra do hino oficial do Clube do Remo para celebrar o acesso à Série A

A classificação do Clube do Remo para a Série A do Brasileirão, neste domingo (23), após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás no Estádio do Mangueirão, deu início a uma grande celebração entre os torcedores. Como em todos os momentos importantes da história do Leão, o hino oficial do clube foi destaque nas arquibancadas, nas ruas e nas comemorações espalhadas por Belém.

Com letra de Antônio Tavernard e melodia de Emílio Albim, o hino foi publicado pela primeira vez em 1951 e se consolidou como um dos principais símbolos do clube. Em meio à festa pelo retorno à elite, muitos torcedores buscaram a letra para cantar junto e marcar o momento. Confira abaixo o hino oficial do Clube do Remo.

VEJA MAIS

▶️ Dê o play para acompanhar

🎤 Letra do hino oficial do Clube do Remo

Atletas azulinos somos nós

E cumpriremos o nosso dever

Se um dia quando unidos para a luta

O pavilhão soubermos defender

Enquanto a azul bandeira tremuleja

O vento a beija, como a sonhar

E honrando essa bandeira que flameja

Nós todos saberemos com amor lutar

E nós atletas temos vigor

A nossa turma é toda de valor

E nós atletas temos vigor

A nossa turma é toda de valor

Nós todos no vigor da mocidade

Vamos gozando nessa quadra jovial

E nós, os azulinos da cidade

Rendemos viva ao nosso ideal

Em cada um de nós mora a esperança

Essa pujança, nosso ideal

E como somos do Clube do Remo

No nosso amor diremos que não tem igual

E nós atletas temos vigor

A nossa turma é toda de valor

E nós atletas temos vigor

A nossa turma é toda de valor