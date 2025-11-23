Confira a letra do hino oficial do Clube do Remo para celebrar o acesso à Série A Letra tradicional acompanha a festa azulina após vitória que garantiu o acesso Hannah Franco 23.11.25 21h41 Imagem da torcida azulina no Estádio do Mangueirão neste domingo (23) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) A classificação do Clube do Remo para a Série A do Brasileirão, neste domingo (23), após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás no Estádio do Mangueirão, deu início a uma grande celebração entre os torcedores. Como em todos os momentos importantes da história do Leão, o hino oficial do clube foi destaque nas arquibancadas, nas ruas e nas comemorações espalhadas por Belém. Com letra de Antônio Tavernard e melodia de Emílio Albim, o hino foi publicado pela primeira vez em 1951 e se consolidou como um dos principais símbolos do clube. Em meio à festa pelo retorno à elite, muitos torcedores buscaram a letra para cantar junto e marcar o momento. Confira abaixo o hino oficial do Clube do Remo. VEJA MAIS Da crise ao acesso: como o Remo virou ano caótico em sua maior campanha na Série B Eliminações, três técnicos, a chegada bombástica de Marcos Braz e uma arrancada improvável explicam a campanha que mudou o destino azulino Veja fotos do jogo do acesso do Remo à série A 2026 Torcida lota o Mangueirão e comemora a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que garantiu o retorno do Leão à elite ▶️ Dê o play para acompanhar 🎤 Letra do hino oficial do Clube do Remo Atletas azulinos somos nós E cumpriremos o nosso dever Se um dia quando unidos para a luta O pavilhão soubermos defender Enquanto a azul bandeira tremuleja O vento a beija, como a sonhar E honrando essa bandeira que flameja Nós todos saberemos com amor lutar E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Nós todos no vigor da mocidade Vamos gozando nessa quadra jovial E nós, os azulinos da cidade Rendemos viva ao nosso ideal Em cada um de nós mora a esperança Essa pujança, nosso ideal E como somos do Clube do Remo No nosso amor diremos que não tem igual E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo hino do remo série a Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44