O Liberal chevron right Esportes chevron right

Confira a letra do hino oficial do Clube do Remo para celebrar o acesso à Série A

Letra tradicional acompanha a festa azulina após vitória que garantiu o acesso

Hannah Franco
fonte

Imagem da torcida azulina no Estádio do Mangueirão neste domingo (23) (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A classificação do Clube do Remo para a Série A do Brasileirão, neste domingo (23), após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás no Estádio do Mangueirão, deu início a uma grande celebração entre os torcedores. Como em todos os momentos importantes da história do Leão, o hino oficial do clube foi destaque nas arquibancadas, nas ruas e nas comemorações espalhadas por Belém.

Com letra de Antônio Tavernard e melodia de Emílio Albim, o hino foi publicado pela primeira vez em 1951 e se consolidou como um dos principais símbolos do clube. Em meio à festa pelo retorno à elite, muitos torcedores buscaram a letra para cantar junto e marcar o momento. Confira abaixo o hino oficial do Clube do Remo.

▶️ Dê o play para acompanhar

🎤 Letra do hino oficial do Clube do Remo

Atletas azulinos somos nós
E cumpriremos o nosso dever
Se um dia quando unidos para a luta
O pavilhão soubermos defender

Enquanto a azul bandeira tremuleja
O vento a beija, como a sonhar
E honrando essa bandeira que flameja
Nós todos saberemos com amor lutar

E nós atletas temos vigor
A nossa turma é toda de valor
E nós atletas temos vigor
A nossa turma é toda de valor

Nós todos no vigor da mocidade
Vamos gozando nessa quadra jovial
E nós, os azulinos da cidade
Rendemos viva ao nosso ideal

Em cada um de nós mora a esperança
Essa pujança, nosso ideal
E como somos do Clube do Remo
No nosso amor diremos que não tem igual

E nós atletas temos vigor
A nossa turma é toda de valor
E nós atletas temos vigor
A nossa turma é toda de valor

