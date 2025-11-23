Veja fotos do jogo do acesso do Remo à série A 2026 Torcida lota o Mangueirão e comemora a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, que garantiu o retorno do Leão à elite Hannah Franco 23.11.25 20h28 Confira a galeria de fotos do O Liberal (Thiago Gomes/O Liberal) O Clube do Remo está de volta à Série A do Brasileirão após mais de três décadas. O acesso veio neste domingo (23), com a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, em um Estádio do Mangueirão lotado e tomado pela festa da torcida. As imagens registraram a emoção dentro e fora do estádio. A virada azulina teve dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Willean Lepo marcou para o Goiás. O Remo encerrou a competição em quarto lugar, com 62 pontos, ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B. VEJA MAIS Torcida lota a Aldeia Cabana para festa do acesso do Remo; veja imagens! Espaço recebeu telão para acompanhar a partida decisiva a e azulinos aguardam os jogadores para comemorar acesso à Série A Como Marcos Braz virou o 'reforço invisível' do acesso histórico do Remo Executivo foi decisivo na montagem do elenco, atravessou momentos turbulentos e virou nome reconhecido pela torcida após o acesso histórico à Série A Após o apito final, torcedores invadiram o gramado para celebrar o retorno à elite do futebol brasileiro. Confira a seguir as fotos oficiais de O Liberal do jogo decisivo. Acesso Série A - Clube do Remo - Mangueirão Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Wagner Santana/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Foto: Thiago Gomes/O Liberal Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série a clube do remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44