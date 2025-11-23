Veja fotos do jogo do acesso do Remo à série A 2026

O Clube do Remo está de volta à Série A do Brasileirão após mais de três décadas. O acesso veio neste domingo (23), com a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, em um Estádio do Mangueirão lotado e tomado pela festa da torcida. As imagens registraram a emoção dentro e fora do estádio.

A virada azulina teve dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Willean Lepo marcou para o Goiás. O Remo encerrou a competição em quarto lugar, com 62 pontos, ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B.

Após o apito final, torcedores invadiram o gramado para celebrar o retorno à elite do futebol brasileiro. Confira a seguir as fotos oficiais de O Liberal do jogo decisivo.

