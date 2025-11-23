Torcida lota a Aldeia Cabana para festa do acesso do Remo; veja imagens! Espaço recebeu telão para acompanhar a partida decisiva a e azulinos aguardam os jogadores para comemorar acesso à Série A Hannah Franco 23.11.25 20h11 Torcida lota Aldeia Cabana para celebrar acesso do Remo na Série A. (Foto: Carmem Helena/OLiberal) A Aldeia Cabana ficou lotada neste domingo (23), onde a torcida do Clube do Remo acompanhou a decisão da Série B em um grande telão montado pela Prefeitura de Belém. O espaço, na avenida Pedro Miranda, na Pedreira, recebeu os azulinos para celebrar o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas. Próximo das 23h, o time do Clube do Remo chegou à Aldeia Cabana para uma verdadeira explosão de alegria dos torcedores. Os jogadores e a equipe técnica entraram no espaço, conduzido em um grande carro aberto do Corpo de Bombeiros, e a euforia de atletas e torcedores foi emocionante. A vitória por 3 a 1 sobre o Goiás garantiu o retorno do Leão à elite. A virada teve dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Willean Lepo marcou para o Goiás. Com o resultado, o Remo terminou a competição em quarto lugar, com 62 pontos, ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B. VEJA MAIS Os dois que mudaram a história: Pedro Rocha e João Pedro selam o acesso do Remo Artilheiro da Série B e herói improvável decidiram no Mangueirão: golaço de Pedro Rocha abriu o caminho, e João Pedro marcou dois para sacramentar o retorno azulino à elite após 32 anos Como Marcos Braz virou o 'reforço invisível' do acesso histórico do Remo Executivo foi decisivo na montagem do elenco, atravessou momentos turbulentos e virou nome reconhecido pela torcida após o acesso histórico à Série A Com a transmissão encerrada, a festa continuou na Aldeia Cabana. A expectativa é que os jogadores do Remo sigam até o local para comemorar o acesso ao lado dos torcedores. Aldeia Cabana - Clube do Remo - Série A Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Foto: Carmem Helena/OLiberal Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo aldeia cabana COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44