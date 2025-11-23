Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcida lota a Aldeia Cabana para festa do acesso do Remo; veja imagens!

Espaço recebeu telão para acompanhar a partida decisiva a e azulinos aguardam os jogadores para comemorar acesso à Série A

Hannah Franco
fonte

Torcida lota Aldeia Cabana para celebrar acesso do Remo na Série A. (Foto: Carmem Helena/OLiberal)

A Aldeia Cabana ficou lotada neste domingo (23), onde a torcida do Clube do Remo acompanhou a decisão da Série B em um grande telão montado pela Prefeitura de Belém. O espaço, na avenida Pedro Miranda, na Pedreira, recebeu os azulinos para celebrar o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas. Próximo das 23h, o time do Clube do Remo chegou à Aldeia Cabana para uma verdadeira explosão de alegria dos torcedores. Os jogadores e a equipe técnica entraram no espaço, conduzido em um grande carro aberto do Corpo de Bombeiros, e a euforia de atletas e torcedores foi emocionante. 

A vitória por 3 a 1 sobre o Goiás garantiu o retorno do Leão à elite. A virada teve dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Willean Lepo marcou para o Goiás. Com o resultado, o Remo terminou a competição em quarto lugar, com 62 pontos, ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B.

VEJA MAIS

image Os dois que mudaram a história: Pedro Rocha e João Pedro selam o acesso do Remo
Artilheiro da Série B e herói improvável decidiram no Mangueirão: golaço de Pedro Rocha abriu o caminho, e João Pedro marcou dois para sacramentar o retorno azulino à elite após 32 anos

image Como Marcos Braz virou o 'reforço invisível' do acesso histórico do Remo
Executivo foi decisivo na montagem do elenco, atravessou momentos turbulentos e virou nome reconhecido pela torcida após o acesso histórico à Série A

Com a transmissão encerrada, a festa continuou na Aldeia Cabana. A expectativa é que os jogadores do Remo sigam até o local para comemorar o acesso ao lado dos torcedores.

Aldeia Cabana - Clube do Remo - Série A

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

aldeia cabana
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Ele fica?

Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha

Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe

24.11.25 12h46

Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu

Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul

24.11.25 12h05

Futebol

Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida

Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico

24.11.25 11h20

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda