Torcida lota a Aldeia Cabana para festa do acesso do Remo; veja imagens!

A Aldeia Cabana ficou lotada neste domingo (23), onde a torcida do Clube do Remo acompanhou a decisão da Série B em um grande telão montado pela Prefeitura de Belém. O espaço, na avenida Pedro Miranda, na Pedreira, recebeu os azulinos para celebrar o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas. Próximo das 23h, o time do Clube do Remo chegou à Aldeia Cabana para uma verdadeira explosão de alegria dos torcedores. Os jogadores e a equipe técnica entraram no espaço, conduzido em um grande carro aberto do Corpo de Bombeiros, e a euforia de atletas e torcedores foi emocionante.

A vitória por 3 a 1 sobre o Goiás garantiu o retorno do Leão à elite. A virada teve dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Willean Lepo marcou para o Goiás. Com o resultado, o Remo terminou a competição em quarto lugar, com 62 pontos, ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B.

Com a transmissão encerrada, a festa continuou na Aldeia Cabana. A expectativa é que os jogadores do Remo sigam até o local para comemorar o acesso ao lado dos torcedores.

