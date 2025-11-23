Como Marcos Braz virou o 'reforço invisível' do acesso histórico do Remo Executivo foi decisivo na montagem do elenco, atravessou momentos turbulentos e virou nome reconhecido pela torcida após o acesso histórico à Série A Igor Wilson/O Liberal 23.11.25 20h09 Braz enrolado na bandeira do Pará ganha o carinho dos torcedores ao final do jogo (Thiago Gomes/O Liberal) Marcos Braz talvez não tenha feito nenhum gol, não tenha dado assistências e nem esteja na súmula da vitória que recolocou o Remo na Série A após 32 anos, mas seu nome certamente aparecerá entre os responsáveis diretos pela campanha histórica do time paraense. A surpreendente chegada do executivo ao Baenão em maio mudou a rota do clube em 2025. Braz desembarcou em Belém com a bagagem de um dirigente conhecido por montar elencos campeões – como o Flamengo campeão brasileiro e da Libertadores em 2019 – e trouxe junto uma expectativa inédita para o futebol remista, o sonho do acesso deixou de ser algo distante e começou a se tornar real. VEJA MAIS Histórico! Remo vence o Goiás no Mangueirão lotado e volta à Série A depois de 32 anos O time azulino fez a sua parte e foi ajudado pelo Cuiabá, que venceu o Criciúma e deu ao Leão Azul a quarta e última vaga dos promovidos à elite do futebol brasileiro Remo celebra acesso e leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Mangueirão Leão vence o Goiás por 3 a 1, retorna à Série A após mais de três décadas e comemora com homenagem no gramado O time de Daniel Paulista, treinador naquela altura, já mostrava sinais promissores no início da temporada, mas a necessidade de reforços era evidente se o time quisesse continuar como candidato ao acesso. Foi nesse momento que Braz começou a deixar sua marca. Em poucas semanas, empilhou contratações de peso para os padrões do clube: Cantillo, Jorge, Marrony, os uruguaios fundamentais Diego Hernández e Nico Ferreira, além do grego Panagiotis e do atacante João Pedro, um dos heróis do jogo do acesso. Nomes que mudaram o nível competitivo do elenco e deram ao Remo alternativas reais para sustentar a maratona da Série B. O planejamento, porém, sofreu um golpe um mês depois da chegada de Braz, mostrando que nada seria fácil. Daniel Paulista aceitou proposta do Sport e foi embora, e o ambiente ficou carregado de incerteza. Braz foi novamente decisivo. Apostou em António Oliveira, que não entregou o desempenho esperado, mas manteve o time na briga pelo acesso graças à base sólida montada pela diretoria. A engrenagem só voltou a rodar com velocidade quando Guto Ferreira assumiu e emplacou uma sequência de seis vitórias que devolveu ao Remo o protagonismo. Mais uma vez, o elenco qualificado montado por Braz fez diferença. VEJA MAIS Os dois que mudaram a história: Pedro Rocha e João Pedro selam o acesso do Remo Artilheiro da Série B e herói improvável decidiram no Mangueirão: golaço de Pedro Rocha abriu o caminho, e João Pedro marcou dois para sacramentar o retorno azulino à elite após 32 anos Autoridades comemoram acesso do Remo à Série A: 'Grande capítulo para o futebol paraense' Leão Azul conquistou a vaga na elite do futebol brasileiro após vitória sobre o Goiás-GO neste domingo (23) No dia do acesso, enquanto a torcida invadia o gramado do Mangueirão, Braz deu sua própria volta olímpica enrolado na bandeira do Pará. Foi a imagem de um dirigente que se envolveu profundamente com o clube e ganhou o respeito dos azulinos. A festa em campo deixou claro o reconhecimento da arquibancada. O Remo de 2025 teve muitos heróis, mas Marcos Braz vai ficar conhecido como um dos que segurou o leme nos dias mais turbulentos e impulsionou o time nos momentos decisivos. Agora, a pergunta que fica é sobre o futuro. Se permanecer em 2026, o executivo terá a missão – e o respaldo – de escrever o próximo capítulo de um Remo que voltou a sonhar grande. 