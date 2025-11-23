Autoridades comemoram acesso do Remo à Série A: 'Grande capítulo para o futebol paraense' Leão Azul conquistou a vaga na elite do futebol brasileiro após vitória sobre o Goiás-GO neste domingo (23) Aila Beatriz Inete 23.11.25 19h22 Remo venceu o Goiás e subiu para Série A (Thiago Gomes / O Liberal) Após a vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Goiás-GO e a confirmação do acesso do time azulino à Série A, o governador do Pará, Helder Barbalho, celebrou a conquista da equipe por meio das redes sociais. Na publicação, Helder, que é torcedor do clube, destacou o momento histórico para o futebol paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Mais um grande capítulo para o futebol paraense! O Clube do Remo agora está na elite do futebol brasileiro!! O Leão subiu!! Parabéns, azulinos e azulinas!", escreveu o governador. Além dele, a vice-governadora, Hana Ghassan, também celebrou o acesso do Leão Azul nas redes sociais. VEJA MAIS Zagueiro Remo destaca força do grupo e apoio da torcida após acesso: 'A gente acreditou até o final' Time azulino venceu o Goiás-GO e conseguiu o tão sonhado acesso à Série A Histórico! Remo vence o Goiás no Mangueirão lotado e volta à Série A depois de 32 anos O time azulino fez a sua parte e foi ajudado pelo Cuiabá, que venceu o Criciúma e deu ao Leão Azul a quarta e última vaga dos promovidos à elite do futebol brasileiro "O Leão é Série A! É um orgulho ver o Clube Do Remo indo representar o Pará na elite do nosso futebol brasileiro! Parabéns, especialmente, à torcida por essa festa linda!", declarou a vice-governadora. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Além de Hana e Helder, o senador Jader Barbalho também comemorou e parabenizou o Leão Azul pela conquista. "Parabéns à imensa torcida remista, jogadores, comissão técnica e funcionários pela campanha vitoriosa", festejou o político. Quem também celebrou a conquista do Remo foi o filho de Helder Barbalho, Helder Filho, que é torcedor apaixonado pelo Leão Azul e faz parte da diretoria azulina, estando à frente da “Juventude Azulina”. "O Leão está de volta à Série A! É garra, força e fé!! Remo é para quem acredita. Estamos na elite!", escreveu o torcedor. O ministro das Cidades, Jader Filho, publicou um post no Instagram dele, com um vídeo em que, em entrevista para a Rádio Liberal, esta semana, ele disse que o Remo iria ganhar de 3 a 1, neste domingo (23). Ele acertou em cheio. "Nós vamos fechar com chave de ouro. (...) Eu acertei o placar, agora é só comemorar", diz o ministro no vídeo, publicado neste domingo, logo após a vitória do Leão. O prefeito de Belém, Igor Normando, também postou um vídeos, nas redes sociais, mostrando a Aldeia Cabana lotada de torcedores do Remo, comemorando o acesso, na noite deste domingo. O Clube do Remo na série A e a Aldeia Cabana ocupada pela cidade pra comemorar esse acesso histórico", escrevei Normando na página dele no Instagram. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Acesso O clube azulino conquistou o acesso à Série A após um jogo emocionante contra o Goiás-GO neste domingo (23), no Mangueirão. A equipe saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com Pedro Rocha e João Pedro, que marcou duas vezes. Além disso, o time contou com a ajuda do Cuiabá-MT, que venceu o Criciúma-SC por 1 a 0, para selar o retorno à primeira divisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. 