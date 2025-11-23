Autoridades comemoram acesso do Remo à Série A: 'Grande capítulo para o futebol paraense'

Após a vitória do Remo por 3 a 1 sobre o Goiás-GO e a confirmação do acesso do time azulino à Série A, o governador do Pará, Helder Barbalho, celebrou a conquista da equipe por meio das redes sociais. Na publicação, Helder, que é torcedor do clube, destacou o momento histórico para o futebol paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Mais um grande capítulo para o futebol paraense! O Clube do Remo agora está na elite do futebol brasileiro!! O Leão subiu!! Parabéns, azulinos e azulinas!", escreveu o governador.

Além dele, a vice-governadora, Hana Ghassan, também celebrou o acesso do Leão Azul nas redes sociais.

VEJA MAIS

"O Leão é Série A! É um orgulho ver o Clube Do Remo indo representar o Pará na elite do nosso futebol brasileiro! Parabéns, especialmente, à torcida por essa festa linda!", declarou a vice-governadora.

Além de Hana e Helder, o senador Jader Barbalho também comemorou e parabenizou o Leão Azul pela conquista.

"Parabéns à imensa torcida remista, jogadores, comissão técnica e funcionários pela campanha vitoriosa", festejou o político.

Quem também celebrou a conquista do Remo foi o filho de Helder Barbalho, Helder Filho, que é torcedor apaixonado pelo Leão Azul e faz parte da diretoria azulina, estando à frente da “Juventude Azulina”.

"O Leão está de volta à Série A! É garra, força e fé!! Remo é para quem acredita. Estamos na elite!", escreveu o torcedor.

O ministro das Cidades, Jader Filho, publicou um post no Instagram dele, com um vídeo em que, em entrevista para a Rádio Liberal, esta semana, ele disse que o Remo iria ganhar de 3 a 1, neste domingo (23). Ele acertou em cheio.



"Nós vamos fechar com chave de ouro. (...) Eu acertei o placar, agora é só comemorar", diz o ministro no vídeo, publicado neste domingo, logo após a vitória do Leão.

O prefeito de Belém, Igor Normando, também postou um vídeos, nas redes sociais, mostrando a Aldeia Cabana lotada de torcedores do Remo, comemorando o acesso, na noite deste domingo. O Clube do Remo na série A e a Aldeia Cabana ocupada pela cidade pra comemorar esse acesso histórico", escrevei Normando na página dele no Instagram.

Acesso

O clube azulino conquistou o acesso à Série A após um jogo emocionante contra o Goiás-GO neste domingo (23), no Mangueirão. A equipe saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com Pedro Rocha e João Pedro, que marcou duas vezes. Além disso, o time contou com a ajuda do Cuiabá-MT, que venceu o Criciúma-SC por 1 a 0, para selar o retorno à primeira divisão.