Zagueiro Remo destaca força do grupo e apoio da torcida após acesso: 'A gente acreditou até o final' Time azulino venceu o Goiás-GO e conseguiu o tão sonhado acesso à Série A O Liberal 23.11.25 19h03 Jogador celebrou acesso azulino (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo está de volta à Série A. Após uma temporada cheia de altos e baixos, o clube azulino voltou à elite do futebol brasileiro. Após o acesso histórico, o zagueiro titular da equipe, Klaus, falou sobre a conquista e destacou a força do grupo e a importância do apoio do torcedor. "Foi uma temporada muito difícil. A gente sabia que era uma Série B muito complicada e a gente lutou até o final, a gente acreditou até o final. Com a nossa torcida, aqui dentro de casa a gente era muito forte, então a gente sabia que ia fazer um bom resultado e, de acordo com os outros resultados, a gente ia buscar o nosso objetivo", declarou o jogador em entrevista pós-jogo à ESPN. "A gente está muito feliz por estar trazendo essa classificação para o clube do Remo, para a cidade de Belém, então agora é comemorar com essa torcida linda", finalizou o zagueiro. VEJA MAIS Histórico! Remo vence o Goiás no Mangueirão lotado e volta à Série A depois de 32 anos O time azulino fez a sua parte e foi ajudado pelo Cuiabá, que venceu o Criciúma e deu ao Leão Azul a quarta e última vaga dos promovidos à elite do futebol brasileiro Mosaicos da torcida do Remo tomam o Mangueirão Com imagens da Virgem de Nazaré, a data de fundação do clube e efeitos em 3D, azulinos criam um ambiente histórico no estádio antes do jogo decisivo Em um jogo emocionante, o Remo venceu o Goiás-GO de virada por 3 a 1, com gols de Pedro Rocha e João Pedro (2). O time azulino ainda contou com a "ajuda" do Cuiabá-MT, que venceu o Criciúma-SC por 1 a 0. Com isso, a equipe selou o seu retorno à Série A após 32 anos.