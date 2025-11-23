Zagueiro Remo destaca força do grupo e apoio da torcida após acesso: 'A gente acreditou até o final'

O Remo está de volta à Série A. Após uma temporada cheia de altos e baixos, o clube azulino voltou à elite do futebol brasileiro. Após o acesso histórico, o zagueiro titular da equipe, Klaus, falou sobre a conquista e destacou a força do grupo e a importância do apoio do torcedor.

"Foi uma temporada muito difícil. A gente sabia que era uma Série B muito complicada e a gente lutou até o final, a gente acreditou até o final. Com a nossa torcida, aqui dentro de casa a gente era muito forte, então a gente sabia que ia fazer um bom resultado e, de acordo com os outros resultados, a gente ia buscar o nosso objetivo", declarou o jogador em entrevista pós-jogo à ESPN.

"A gente está muito feliz por estar trazendo essa classificação para o clube do Remo, para a cidade de Belém, então agora é comemorar com essa torcida linda", finalizou o zagueiro.

Em um jogo emocionante, o Remo venceu o Goiás-GO de virada por 3 a 1, com gols de Pedro Rocha e João Pedro (2). O time azulino ainda contou com a "ajuda" do Cuiabá-MT, que venceu o Criciúma-SC por 1 a 0. Com isso, a equipe selou o seu retorno à Série A após 32 anos.