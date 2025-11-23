Mosaicos da torcida do Remo tomam o Mangueirão

A chuva típica de Belém caiu poucos minutos antes da bola rolar, mas não foi capaz de diminuir o ímpeto da torcida do Remo, que transformou o Mangueirão em um grande espetáculo visual. Como já virou tradição nos jogos decisivos, os azulinos prepararam mosaicos gigantes que tomaram os anéis do estádio antes do jogo. Entre os destaques, a imagem da Virgem de Nazaré no estilo 3D, padroeira dos paraenses, emocionou muitos torcedores que chegaram para participar da festa.

Outro mosaico exibiu a data de fundação do Remo, reforçando o sentimento de história e pertencimento em torno do confronto, arrancando aplausos de quem acompanhava a execução.

Veja:

Legenda (Fábio Will/O Liberal)

