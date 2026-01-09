Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (09/01), incluem partidas pelo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Copa Africana de Nações.

Às 13h, Mali jogará contra o Senegal pela Copa Africana de Nações. Já às 16h, o Camarões enfrentará o Marrocos pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - 16h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Getafe x Real Sociedad - 17h - Disney+

Campeonato Saudita

Al Khaleej x Dhamk - 10h10 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Taawon x Al Shabab - 12h05 - Sem informações.

Copa Africana de Nações

Mali x Senegal - 13h - Bandsports e Bandplay Camarões x Marrocos - 16h - Band, Bandsports e Bandplay

Onde assistir ao jogo de Mali e Senegal; veja o horário

O jogo entre Mali x Senegal terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pela Bandplay, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Camarões e Marrocos; veja o horário

O jogo entre Camarões x Marrocos terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports e Bandplay, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund; veja o horário

O jogo entre Eintracht x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela CazéTV e pelo OneFootball, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Al Khaleej e Dhamk; veja o horário

O jogo entre Al Khaleej x Dhamk terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 10h10.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

16h - Camarões x Marrocos - Copa Africana de Nações

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

10h10 - Al Khaleej x Dhamk - Campeonato Saudita 13h - Mali x Senegal - Copa Africana de Nações 16h - Camarões x Marrocos - Copa Africana de Nações

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta sexta-feira.

SporTV

16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

17h - Getafe x Real Sociedad - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.