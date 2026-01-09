Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 09.01.26 7h00 Às 16h30, Eintracht e Borussia jogarão pela Bundesliga (X/ @BVB) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (09/01), incluem partidas pelo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Série A saudita e Copa Africana de Nações. Às 13h, Mali jogará contra o Senegal pela Copa Africana de Nações. Já às 16h, o Camarões enfrentará o Marrocos pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - 16h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Getafe x Real Sociedad - 17h - Disney+ Campeonato Saudita Al Khaleej x Dhamk - 10h10 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Taawon x Al Shabab - 12h05 - Sem informações. Copa Africana de Nações Mali x Senegal - 13h - Bandsports e Bandplay Camarões x Marrocos - 16h - Band, Bandsports e Bandplay Onde assistir ao jogo de Mali e Senegal; veja o horário O jogo entre Mali x Senegal terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pela Bandplay, às 13h. Onde assistir ao jogo de Camarões e Marrocos; veja o horário O jogo entre Camarões x Marrocos terá transmissão ao vivo pela Band, Bandsports e Bandplay, às 16h. Onde assistir ao jogo de Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund; veja o horário O jogo entre Eintracht x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela CazéTV e pelo OneFootball, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Al Khaleej e Dhamk; veja o horário O jogo entre Al Khaleej x Dhamk terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 10h10. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? 16h - Camarões x Marrocos - Copa Africana de Nações Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 10h10 - Al Khaleej x Dhamk - Campeonato Saudita 13h - Mali x Senegal - Copa Africana de Nações 16h - Camarões x Marrocos - Copa Africana de Nações TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta sexta-feira. SporTV 16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 17h - Getafe x Real Sociedad - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 