Remo celebra acesso e leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Mangueirão

O Clube do Remo garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas e comemorou de forma emocionante no Estádio do Mangueirão, onde levou ao gramado um mosaico com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás. O gesto marcou a celebração azulina no estádio e simbolizou o agradecimento do clube pelo feito histórico.

A virada contou com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Willean Lepo descontou para o Goiás. Com o resultado, o Remo encerrou a competição em quarto lugar, somando 62 pontos e compondo o pelotão de acesso ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B.

Assim que a partida terminou, jogadores, comissão técnica e torcedores tomaram o campo para celebrar a campanha que colocou o Leão de volta à elite do futebol nacional. A entrada da imagem de Nossa Senhora em forma de mosaico se tornou o centro das atenções e emocionou a torcida presente no Mangueirão.