Remo celebra acesso e leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Mangueirão Leão vence o Goiás por 3 a 1, retorna à Série A após mais de três décadas e comemora com homenagem no gramado Hannah Franco 23.11.25 19h04 Remo celebra acesso com mosaico de Nossa Senhora no Mangueirão. (Reprodução/ESPN) O Clube do Remo garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas e comemorou de forma emocionante no Estádio do Mangueirão, onde levou ao gramado um mosaico com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás. O gesto marcou a celebração azulina no estádio e simbolizou o agradecimento do clube pelo feito histórico. A virada contou com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Willean Lepo descontou para o Goiás. Com o resultado, o Remo encerrou a competição em quarto lugar, somando 62 pontos e compondo o pelotão de acesso ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B. VEJA MAIS Zagueiro Remo destaca força do grupo e apoio da torcida após acesso: 'A gente acreditou até o final' Time azulino venceu o Goiás-GO e conseguiu o tão sonhado acesso à Série A Histórico! Remo vence o Goiás no Mangueirão lotado e volta à Série A depois de 32 anos O time azulino fez a sua parte e foi ajudado pelo Cuiabá, que venceu o Criciúma e deu ao Leão Azul a quarta e última vaga dos promovidos à elite do futebol brasileiro Assim que a partida terminou, jogadores, comissão técnica e torcedores tomaram o campo para celebrar a campanha que colocou o Leão de volta à elite do futebol nacional. A entrada da imagem de Nossa Senhora em forma de mosaico se tornou o centro das atenções e emocionou a torcida presente no Mangueirão.