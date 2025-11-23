Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Remo celebra acesso e leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Mangueirão

Leão vence o Goiás por 3 a 1, retorna à Série A após mais de três décadas e comemora com homenagem no gramado

Hannah Franco
fonte

Remo celebra acesso com mosaico de Nossa Senhora no Mangueirão. (Reprodução/ESPN)

O Clube do Remo garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro após mais de três décadas e comemorou de forma emocionante no Estádio do Mangueirão, onde levou ao gramado um mosaico com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré logo após a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás. O gesto marcou a celebração azulina no estádio e simbolizou o agradecimento do clube pelo feito histórico.

A virada contou com dois gols de João Pedro e um de Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Willean Lepo descontou para o Goiás. Com o resultado, o Remo encerrou a competição em quarto lugar, somando 62 pontos e compondo o pelotão de acesso ao lado de Chapecoense, Athletico-PR e Coritiba, campeão da Série B.

Assim que a partida terminou, jogadores, comissão técnica e torcedores tomaram o campo para celebrar a campanha que colocou o Leão de volta à elite do futebol nacional. A entrada da imagem de Nossa Senhora em forma de mosaico se tornou o centro das atenções e emocionou a torcida presente no Mangueirão.

Palavras-chave

clube do remo

esportes

Esportes
.
