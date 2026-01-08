Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Palmeiras x Batalhão disputam hoje, quinta-feira (08/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Batalhão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copinha, o Palmeiras venceu o Monte Roraima por 4 a 2 e o Batalhão perdeu para o Remo por 2 a 0.

Palmeiras x Batalhão: prováveis escalações

Palmeiras: Aranha; Luis Sabóia, Robson, Luccas Ramon e Arthur; Coutinho, Fábio e Sorriso; Victor Gabriel, Antônio Marcos e Felipe Teresa. Técnico: Lucas Andrade.

Batalhão: Moisés; Damasceno, Yuri, Serginho e Igor Gabriel; Ismaell, Nakamura, Acklla e Isaac; Vitinho e Daniel. Técnico: Paulo Caroço.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Batalhão-TO

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 19h30