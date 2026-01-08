Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 08.01.26 18h30 Em suas estreias, o Palmeiras venceu o Monte Roraima e o Batalhão perdeu para o Remo (Fábio Menotti/ Palmeiras) Palmeiras x Batalhão disputam hoje, quinta-feira (08/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo começará às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Batalhão ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Copinha, o Palmeiras venceu o Monte Roraima por 4 a 2 e o Batalhão perdeu para o Remo por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira Palmeiras x Batalhão: prováveis escalações Palmeiras: Aranha; Luis Sabóia, Robson, Luccas Ramon e Arthur; Coutinho, Fábio e Sorriso; Victor Gabriel, Antônio Marcos e Felipe Teresa. Técnico: Lucas Andrade. Batalhão: Moisés; Damasceno, Yuri, Serginho e Igor Gabriel; Ismaell, Nakamura, Acklla e Isaac; Vitinho e Daniel. Técnico: Paulo Caroço. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Batalhão-TO Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP) Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Batalhão Palmeiras Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 Copa São Paulo de Futebol Júnior Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 20h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 19h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10