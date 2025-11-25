Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard Caio Maia 25.11.25 15h12 Paraenses vencem etapa do circuito COP30 Surf Pará (Divulgação) A terceira e última etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025 foi realizada no último final de semana na praia do Atalaia, em Salinópolis. O evento coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard, encerrando uma jornada que teve início na praia de Ajuruteua, em Bragança, e seguiu para a praia do Maraú, em Mosqueiro. O torneio contou com disputas acirradas nas categorias de Surf Profissional, Master e Sub-18. Além disso, o Bodyboard também trouxe grandes performances com as categorias Open Masculino, Open Feminino e Master. O evento reuniu atletas das principais praias paraenses onde o surfe é praticado, além de competidores de outros estados, como Ceará e Bahia, elevando o nível técnico e promovendo a integração do esporte no Brasil. Reconhecimento da ASP O Circuito COP30 Surf Pará 2025 consolidou-se como um marco na história da Associação Surf Pará (ASP). Nesta edição, a entidade entregou uma premiação recorde, incluindo valores em dinheiro e kits de roupas e acessórios para os atletas. Resultados do Circuito COP30 Surf Pará 2025 Categoria SUB-18 1º lugar: Gustavo Roberto – Salinópolis/PA 2º lugar: Francisco Willian – Emboaca/CE 3º lugar: Mathes de Souza – Flexeiras/CE 4º lugar: Jean Matos – Salvador/BA Categoria MASTER 1º lugar: Rogério Dantas – Fortaleza/CE 2º lugar: Sandro Buguelo – Salinópolis/PA 3º lugar: Jeová Rodrigues – Icaraí/CE 4º lugar: Adrean Santos – Salinópolis/PA Categoria PROFISSIONAL 1º lugar: Gustavo Roberto – Salinópolis/PA 2º lugar: Francisco William – Emboaca/CE 3º lugar: Nayson Costa – Salinópolis/PA 4º lugar: Jeová Rodrigues – Icaraí/CE Resultados da 3ª Etapa de Bodyboard Categoria Open MASCULINO 1º — Mateus Ferreira 2º — Lucas Ferreira 3º — Victor Mateus 4º — Gustavo Macapuna Categoria Open FEMININO 1º — Alexandra Ereiro 2º — Duda Borges 3º — Biah Sarmanho Categoria MASTER 1º — Edenilson Dias 2º — Mailson Raiol 3º — Reginaldo Borges 4º — Nazareno Santos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes surf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MMA Sport Club Alex Poatan pode enfrentar Carlos Ulberg no UFC 324 25.11.25 10h39 MMA Sport Club Dez vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu, Gabi Pessanha abre academia no Japão: 'A primeira de muitas' 21.11.25 12h38 MAIS ESPORTES Búfalos Team representa o Pará no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline 2025 A competição terá times de vários estados mesclando atletas em formação e equipes que buscam espaço nas divisões superiores do esporte 20.11.25 14h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18