Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores

A terceira e última etapa do Circuito COP30 Surf Pará 2025 foi realizada no último final de semana na praia do Atalaia, em Salinópolis. O evento coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard, encerrando uma jornada que teve início na praia de Ajuruteua, em Bragança, e seguiu para a praia do Maraú, em Mosqueiro.

O torneio contou com disputas acirradas nas categorias de Surf Profissional, Master e Sub-18. Além disso, o Bodyboard também trouxe grandes performances com as categorias Open Masculino, Open Feminino e Master. O evento reuniu atletas das principais praias paraenses onde o surfe é praticado, além de competidores de outros estados, como Ceará e Bahia, elevando o nível técnico e promovendo a integração do esporte no Brasil.

Reconhecimento da ASP

O Circuito COP30 Surf Pará 2025 consolidou-se como um marco na história da Associação Surf Pará (ASP). Nesta edição, a entidade entregou uma premiação recorde, incluindo valores em dinheiro e kits de roupas e acessórios para os atletas.

Resultados do Circuito COP30 Surf Pará 2025

Categoria SUB-18



1º lugar: Gustavo Roberto – Salinópolis/PA



2º lugar: Francisco Willian – Emboaca/CE



3º lugar: Mathes de Souza – Flexeiras/CE



4º lugar: Jean Matos – Salvador/BA

Categoria MASTER



1º lugar: Rogério Dantas – Fortaleza/CE



2º lugar: Sandro Buguelo – Salinópolis/PA



3º lugar: Jeová Rodrigues – Icaraí/CE



4º lugar: Adrean Santos – Salinópolis/PA

Categoria PROFISSIONAL



1º lugar: Gustavo Roberto – Salinópolis/PA



2º lugar: Francisco William – Emboaca/CE



3º lugar: Nayson Costa – Salinópolis/PA



4º lugar: Jeová Rodrigues – Icaraí/CE

Resultados da 3ª Etapa de Bodyboard

Categoria Open MASCULINO



1º — Mateus Ferreira



2º — Lucas Ferreira



3º — Victor Mateus



4º — Gustavo Macapuna

Categoria Open FEMININO



1º — Alexandra Ereiro



2º — Duda Borges



3º — Biah Sarmanho

Categoria MASTER



1º — Edenilson Dias



2º — Mailson Raiol



3º — Reginaldo Borges



4º — Nazareno Santos