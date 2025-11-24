Remo tem só dois meses para montar elenco da Série A em meio ao novo calendário do Brasileirão Com o calendário enxuto, interrupções menores e estaduais reduzidos, o Remo precisará acelerar processos que normalmente se arrastavam por meses O Liberal 24.11.25 19h42 A temporada mal terminou e o Remo já vive uma corrida contra o tempo. Depois de conquistar o acesso histórico à Série A após 32 anos, o clube se depara com outro desafio imediato: o novo calendário do futebol brasileiro. A CBF mudou o calendário nacional, antecipando o início do Brasileirão para 28 de janeiro de 2026, o que na prática deixa o Leão com pouco mais de 60 dias para reformular o elenco, definir saídas, fechar contratações e chegar competitivo à elite. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O modelo antigo, que empurrava o início da Série A para abril, dava aos clubes mais margem para pré-temporada e ajustes. O modelo antigo, que empurrava o início da Série A para abril, dava aos clubes mais margem para pré-temporada e ajustes. Agora, não. Com o calendário enxuto, interrupções menores e estaduais reduzidos, o Remo precisará acelerar processos que normalmente se arrastavam por meses. A comissão técnica já recebeu o planejamento preliminar e trabalha em sintonia com o departamento de futebol para que os primeiros reforços desembarquem ainda em dezembro. Espaço recebeu telão para acompanhar a partida decisiva a e azulinos aguardam os jogadores para comemorar acesso à Série A Além da questão esportiva, há desafios estruturais. O clube terá uma janela curta para avaliações, exames médicos, pré-temporada, ajustes físicos e táticos. A própria montagem do elenco precisa considerar o novo perfil de exigência da Série A, com viagens mais longas, semanas com menor tempo de recuperação e adversários de alto investimento. Outro ponto que mobiliza os bastidores é a adaptação ao ritmo da elite. Com a Série A começando em janeiro, as primeiras rodadas costumam pegar os times ainda “frios”. A diretoria remista avalia ampliar o período de treinos antes da virada do ano e antecipar retornos das férias para minimizar o impacto do início precoce. A logística também entra no radar. O Remo terá pela frente deslocamentos maiores, jogos em sequência e um calendário que praticamente elimina períodos de pausa. A preparação física será tratada como prioridade, e as primeiras semanas da pré-temporada devem ter carga maior justamente para preparar o elenco para enfrentar janeiro como se fosse abril. Internamente, o discurso é de urgência, mas sem atropelo. A diretoria sabe que precisa montar um elenco competitivo, porém com cautela para não repetir erros de outros clubes do futebol brasileiro, quando reforços chegaram às pressas e não renderam. A ideia é equilibrar manutenção da base vitoriosa com contratação de peças experientes em Série A. 