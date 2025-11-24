'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

O retorno do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro ultrapassou as fronteiras regionais e provocou reações em diversas pessoas por todo o Brasil. Tiago Leifert e Walter Casagrande foram algumas das personalidades que celebraram a conquista azulina. Além deles, o Craque Neto, ex-jogador e apresentador, também falou sobre o acesso do Leão Azul.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador parabenizou o clube paraense, destacou a força e dedicação do time e da torcida e disse estar muito feliz pelo retorno da equipe à primeira divisão.

"Parabéns ao Remo", celebrou Neto. "Que felicidade o Remo subir para a primeira divisão depois de 31 anos. Parabéns a todos os remistas, parabéns por tudo o que vocês conquistaram, pela força, dedicação. Eu fiquei muito feliz mesmo de o Remo realmente voltar à primeira divisão", declarou o ex-jogador.

Neto, que jogou pelo Corinthians na década de 1990, ainda repercutiu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré estendida no campo do Mangueirão durante a comemoração do acesso.

"Grande vitória é feita do Remo! E que Nossa Senhora abençoe o time da Série A! Parabéns!", escreveu o ex-jogador.

O apresentador já havia declarado apoio ao clube azulino em outros momentos, dizendo que torceria pelo time subir para a Série A.

O Leão Azul vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos de hiato. A última vez que o time azulino esteve na elite do futebol brasileiro foi em 1994. Além disso, a conquista azulina foi marcada por muita emoção, pois, além da vitória sobre o Goiás-GO, a equipe precisava da ajuda de uma combinação de resultados, que vieram com a vitória da Chapecoense-SC e a derrota do Criciúma-SC para o Cuiabá-MT.