'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano Aila Beatriz Inete 24.11.25 10h44 Ex-jogador disse estar feliz pelo retorno do time paraense à Série A (Reprodução/Band) O retorno do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro ultrapassou as fronteiras regionais e provocou reações em diversas pessoas por todo o Brasil. Tiago Leifert e Walter Casagrande foram algumas das personalidades que celebraram a conquista azulina. Além deles, o Craque Neto, ex-jogador e apresentador, também falou sobre o acesso do Leão Azul. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador parabenizou o clube paraense, destacou a força e dedicação do time e da torcida e disse estar muito feliz pelo retorno da equipe à primeira divisão. "Parabéns ao Remo", celebrou Neto. "Que felicidade o Remo subir para a primeira divisão depois de 31 anos. Parabéns a todos os remistas, parabéns por tudo o que vocês conquistaram, pela força, dedicação. Eu fiquei muito feliz mesmo de o Remo realmente voltar à primeira divisão", declarou o ex-jogador. VEJA MAIS Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino Autoridades comemoram acesso do Remo à Série A: 'Grande capítulo para o futebol paraense' Leão Azul conquistou a vaga na elite do futebol brasileiro após vitória sobre o Goiás-GO neste domingo (23) Zagueiro Remo destaca força do grupo e apoio da torcida após acesso: 'A gente acreditou até o final' Time azulino venceu o Goiás-GO e conseguiu o tão sonhado acesso à Série A Neto, que jogou pelo Corinthians na década de 1990, ainda repercutiu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré estendida no campo do Mangueirão durante a comemoração do acesso. "Grande vitória é feita do Remo! E que Nossa Senhora abençoe o time da Série A! O apresentador já havia declarado apoio ao clube azulino em outros momentos, dizendo que torceria pelo time subir para a Série A. O Leão Azul vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos de hiato. A última vez que o time azulino esteve na elite do futebol brasileiro foi em 1994. Além disso, a conquista azulina foi marcada por muita emoção, pois, além da vitória sobre o Goiás-GO, a equipe precisava da ajuda de uma combinação de resultados, que vieram com a vitória da Chapecoense-SC e a derrota do Criciúma-SC para o Cuiabá-MT. 