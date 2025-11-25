Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (25/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Atlético-MG e Flamengo jogarão às 21h30 pelo Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (25/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão e pela Champions League.

Às 17h, o Chelsea jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Atlético-MG x Flamengo - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere
  2. Grêmio x Palmeiras - 21h30 - TV Globo e Premiere

Champions League

  1. Galatasaray x Union SG - 14h45 - Space e HBO Max
  2. Ajax x Benfica - 14h45 - TNT e HBO Max
  3. Chelsea x Barcelona - 17h - SBT, TNT e HBO Max
  4. Manchester City x Leverkusen - 17h - Space e HBO Max
  5. Borussia Dortmund x Villarreal - 17h - HBO Max
  6. Napoli x Qarabag - 17h - HBO Max
  7. Slavia Praha x Athletic Bilbao - 17h - HBO Max
  8. Bodo Glimt x Juventus - 17h - HBO Max
  9. Olympique x Newcastle - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Atlético x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Chelsea e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Chelsea x Barcelona terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de City e Leverkusen; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão
  2. 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

  1. 14h45 - Ajax x Benfica - Champions League
  2. 17h - Chelsea x Barcelona - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 14h45 - Galatasaray x Union SG - Champions League
  2. 14h45 - Ajax x Benfica - Champions League
  3. 17h - Chelsea x Barcelona - Champions League
  4. 17h - Manchester City x Leverkusen - Champions League
  5. 17h - Borussia Dortmund x Villarreal - Champions League
  6. 17h - Napoli x Qarabag - Champions League
  7. 17h - Slavia Praha x Athletic Bilbao - Champions League
  8. 17h - Bodo Glimt x Juventus - Champions League
  9. 17h - Olympique de Marselha x Newcastle - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

  1. 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão
  2. 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

