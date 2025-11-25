Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (25/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 25.11.25 7h00 Atlético-MG e Flamengo jogarão às 21h30 pelo Brasileirão (Pedro Souza/ Atlético) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (25/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão e pela Champions League. Às 17h, o Chelsea jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Flamengo - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere Grêmio x Palmeiras - 21h30 - TV Globo e Premiere Champions League Galatasaray x Union SG - 14h45 - Space e HBO Max Ajax x Benfica - 14h45 - TNT e HBO Max Chelsea x Barcelona - 17h - SBT, TNT e HBO Max Manchester City x Leverkusen - 17h - Space e HBO Max Borussia Dortmund x Villarreal - 17h - HBO Max Napoli x Qarabag - 17h - HBO Max Slavia Praha x Athletic Bilbao - 17h - HBO Max Bodo Glimt x Juventus - 17h - HBO Max Olympique x Newcastle - 17h - HBO Max Onde assistir ao jogo de Atlético Mineiro e Flamengo; veja o horário O jogo entre Atlético x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Grêmio e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Grêmio x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Chelsea e Barcelona; veja o horário O jogo entre Chelsea x Barcelona terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de City e Leverkusen; veja o horário O jogo entre Manchester City x Bayer Leverkusen terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT 14h45 - Ajax x Benfica - Champions League 17h - Chelsea x Barcelona - Champions League ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 14h45 - Galatasaray x Union SG - Champions League 14h45 - Ajax x Benfica - Champions League 17h - Chelsea x Barcelona - Champions League 17h - Manchester City x Leverkusen - Champions League 17h - Borussia Dortmund x Villarreal - Champions League 17h - Napoli x Qarabag - Champions League 17h - Slavia Praha x Athletic Bilbao - Champions League 17h - Bodo Glimt x Juventus - Champions League 17h - Olympique de Marselha x Newcastle - Champions League Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira. Premiere 21h30 - Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Palmeiras - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. Palavras-chave
jogos de hoje
Onde assistir
quais jogos vão passar ao vivo 