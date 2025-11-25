Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (25/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (25/11), incluem partidas pela Série A do Brasileirão e pela Champions League.

Às 17h, o Chelsea jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Já às 21h30, o Atlético MG enfrentará o Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Flamengo - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere Grêmio x Palmeiras - 21h30 - TV Globo e Premiere

Champions League

Galatasaray x Union SG - 14h45 - Space e HBO Max Ajax x Benfica - 14h45 - TNT e HBO Max Chelsea x Barcelona - 17h - SBT, TNT e HBO Max Manchester City x Leverkusen - 17h - Space e HBO Max Borussia Dortmund x Villarreal - 17h - HBO Max Napoli x Qarabag - 17h - HBO Max Slavia Praha x Athletic Bilbao - 17h - HBO Max Bodo Glimt x Juventus - 17h - HBO Max Olympique x Newcastle - 17h - HBO Max

