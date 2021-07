Atletas da seleção brasileira são vítimas de gordofobia durante Olimpíadas: ‘Porca com suéter'

O início dos Jogos Olímpicos desencadeou uma série de comentários gordofóbicos, ou seja, frases ditas com o intuito julgar ou inferiorizar alguém por estar "acima do peso ideal", direcionados à forma física das atletas da seleção brasileira. Na ocasião, as jogadoras estão tendo os seus desempenhos dentro de campo subjugados por não atenderem a um padrão de beleza imposto pela sociedade. As informações são do portal UOL.

No último sábado (24), durante a partida entre Brasil e Holanda, a goleira da seleção brasileira, Bárbara, foi vítima de pressão estética e teve o corpo ridicularizado pelo jornalista holandês Johan Derksen, após falhar e levar o segundo gol do time adversário. O jogo terminou empatado em 3 a 3.

"Essa goleira está acima do peso, não? É uma porca com suéter. É uma zombaria total para a seleção brasileira. Ela realmente não defendeu uma bola decentemente", alfinetou, comentando durante a transmissão do jogo na TV.

A atleta do vôlei de praia Rebeca, que faz dupla com Ana Patrícia, também sofreu comentários gordofóbicos por parte de uma internauta nas redes sociais. A dupla venceu o Quênia por 2 sets a 0, mas não escapou de ser atacada na web.

"Não é por nada não, mas a Rebeca está fora de forma. Se pegar um jogo mais disputado, a chance de o Brasil sair é de 99%. Ela não consegue pular pra fazer os ataques", dizia o tweet.