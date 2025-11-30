Filipe Luís entra em seleto grupo de campeões da Libertadores como jogador e treinador Filipe Luís é o nono a levantar o troféu da Copa Libertadores da América como atleta e técnico Estadão Conteúdo 30.11.25 14h32 Felipe Luís, treinador campeão da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo) Filipe Luís agora faz parte de um seleto grupo de campeões da Copa Libertadores da América como jogador e treinador. O Flamengo, comandado por ele, conquistou o tetracampeonato da competição continental ao vencer o Palmeiras no sábado por 1 a 0, em Lima, no Peru. Filipe Luís é o nono a levantar o troféu da Copa Libertadores da América como atleta e técnico. Como jogador, ele foi campeão pelo Flamengo em 2019 e 2022. Antes dele, entraram no seleto grupo: Humberto Maschio, Roberto Ferreiro, Luis Cubilla, Juan Martin Mujica, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido, Marcelo Gallardo e Renato Gaúcho. O jovem comandante rubro-negro é, portanto, o segundo brasileiro a alcançar o feito. Renato Gaúcho também foi campeão como jogador e como técnico pelo Grêmio, em 1983 e 2017, respectivamente. O treinador do Flamengo, de 40 anos, é quem conseguiu a marca em menor intervalo de tempo. Foram três anos entre a última conquista como jogador e a primeira como técnico. "Foi muito difícil chegar até aqui", disse Filipe Luís. "Foram muitos esforços da equipe, individuais e coletivos. Muitos sacrifícios por parte dos jogadores. E conseguimos. Conseguimos nosso grande objetivo. Estou ainda sem assimilar tudo que aconteceu hoje. Foram momentos de muita tensão essa semana. Mas se você me perguntar se eu esperava, é claro que eu esperava", acrescentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Flamengo Filipe Luís COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Banpará Baenão passa por revitalização do gramado para próxima temporada Trabalhos incluem descompactação, aeração e adubação; objetivo é deixar o campo pronto para as competições de 2026 01.12.25 17h20 série a Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A 01.12.25 16h51 Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 Mais esportes Paysandu encara a Assembleia Paraense pelo Campeonato Paraense de Basquete Equipe bicolor vai em busca do 39º título estadual 01.12.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Após acesso com o Remo, atacante deve acertar com time da Série B, diz jornalista Jogador defendeu o Leão Azul na temporada e ajudou na conquista do Parazão e na vaga na Série A 30.11.25 18h32 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Campeonato Italiano, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.12.25 7h00