Torcida do Flamengo celebra tetracampeonato da Libertadores; veja fotos

Rubro-negros receberam o elenco do time no Rio de Janeiro após vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras em Lima

O Liberal
30.11.25 16h50

Jogadores e treinador Filipe Luís comemoram o título com a torcida (Foto de Pablo Porciúncula / AFP)

O Flamengo conquistou o tetracampeonato da Copa Libertadores da América ao vencer por 1 a 0 o Palmeiras, no último sábado (29), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. As comemorações iniciaram assim que o árbitro apitou o final do jogo e se estenderam para as ruas.

Milhares de torcedores foram às ruas receber o elenco rubro-negro no Rio de Janeiro. A torcida estava eufórica, assim como os jogadores. Em imagens registradas durante a comemoração, é possível ver uma multidão de torcedores cercando o trio elétrico em que os atletas estavam, subindo em postes e árvores e celebrando muito.

Veja imagens da comemoração rubro-negra

comemoração flamengo
Pablo Porciúncula / AFP

Danilo, autor do gol da vitória do Flamengo (Pablo Porciúncula / AFP)
Pablo Porciúncula / AFP

Filipe Luís levanta taça da Libertadores como treinador três após ganhar como jogador em 2019 e 2022
Foto de Pablo Porciúncula / AFP
Pablo Porciúncula / AFP
Pablo Porciúncula / AFP
Pablo Porciúncula / AFP

Tercio Teixeira / AFP

Com o título, o Flamengo se tornou o clube brasileiro com mais conquistas, são quatro agora. A equipe venceu em 1981, 2019, 2022 e 2025. O maior campeão segue sendo o Independiente, da Argentina, com sete taças.

O gol do título foi marcado pelo lateral Danilo. O jogador aproveitou uma cobrança de escanteio a favor do Mengão, subiu mais alto que os adversários e cabeceou para o fundo da rede.